Tragedia s-a produs pe Bulevardul Moscovei din Chişinău. Oamenii povestesc că s-a auzit o bubuitură puternică. Speriaţi, au ieşit afară în pijamale.

"Mă uitam la un film, și o bubuitură, și mi-au căzut în cap 3 etaje. Am rămas viu, am ieșit ca un șarpe, până la etajul 17, și m-am dus la Urgență, oleacă m-au cusut. (...) M-am uitat în sus și-am văzut podeaua etajului 18. Cu tot cu mobilă a rămas în camera mea", a povestit unul dintre locatarii răniți.

"Dormeam când s-a întâmplat tragedia. Mi-a căzut sticlă pe picior, am fost la spital şi mi-au cusut rana. Am venit înapoi, sunt în pajama, nu ne permit să intrăm şi nici nu cunoaştem unde vom dormi. Multe persoane rănite, în stare gravă, slava Domnului că am rămas în viaţă".

Apartamentele de la etajele 14, 15, 16 şi 17 au fost distruse. Locatarii au fost evacuaţi.

Salvatorii au găsit sub dărâmături o femeie și un copil fără viață. Un bărbat dus de urgență la spital nu a mai putut fi salvat. Cei trei nu se aflau în apartamentul în care s-a produs deflagraţia, susține poliția.

10 oameni sunt acum în spital.

Locatarii din apartamentele distruse au fost cazați temporar într-un spațiu pus la dispoziție de Primăria Chișinău.

Iar guvernul va acorda un sprijin financiar familiilor celor decedați.

Premierul Pavel Filip a convocat dimineaţă şedinţa pentru situații excepționale.

ACTUALIZARE Ediție specială 10.00 Starea persoanelor rănite internate în spital este gravă.

100 de pompieri au intervenit noaptea trecută, în cadrul celulei de criză constituite la locul exploziei.

Locatarii din apartamentele vecine au fost cazați la spitalul "Sfânta Treime" din Chișinău.

Premierul Pavel Filip a convocat în această dimineață o ședință a Comitetului pentru situații excepționale.

ACTUALIZARE 07.18 Deflagrația s-a produs sâmbătă, la ora 22.43, într-un bloc din cartierul Râșcani, de pe bulevardul Moscovei. Trei persoane au murit în urma exploziei de la etajul 14. Victimele sunt două femei şi un copil, transmite TVR Moldova. Corpurile lor au fost găsite sub dărămături.

7 persoane au necesitat îngrijiri la spitalul de urgenţă din Chișinău. Starea lor este stabilă, potrivit IGSU Moldova.

Peste 40 de pompieri au intervenit imediat. Un pompier a fost transport la spital după ce peste el a căzut o placă de beton.

În urma deflgraţiei au fost afectate mai multe apartamente de la etajele 15, 16 şi 17 ale blocului.

Blocul unde s-a produs explozia a fost deconectat de la energia electrică. Locatarii din apartamentele afectate de deflagrație au fost evacuați.

Se pare că explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze de la o butelie.

