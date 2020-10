CFR Cluj s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în grupele Europa League. Dan Petrescu: "E ceva fantastic"

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (5, 56), ambele după centrări ale lui Ciprian Deac din faze fixe, şi de Gabriel Debeljuh (42), din centrarea lui Adrian Păun. Golul de onoare al nordicilor a fost înscris de Aniekpeno Udoh (90+1), când nu mai conta.



Ca şi tururile preliminare, play-off-ul Europa League se dispută în manşă unică.



Pe un teren greu, cu bălţi pe alocuri, CFR a făcut un joc solid, a controlat partida şi a punctat când a trebuit, oaspeţii neavând alte situaţii clare de gol în afară de faza din care au marcat, comentează Agerpres.



Clujenii au început foarte bine şi au marcat chiar în min. 5, când Rondon a reluat cu capul centrarea lui Deac din corner.



KuPS a avut o perioadă bună de joc, însă nu a reuşit să concretizeze. Oaspeţii au avut o acţiune promiţătoare, dar şutul lui Pennanen (19) a fost blocat de Vinicius. Finlandezii au mai fost periculoşi în min. 20, dar Sale a lufat din careu. Boateng a şutat violent de la peste 20 de metri, însă imprecis (29). Sale (35) a şutat şi el din careu, tot fără ţintă.



CFR Cluj a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, după reuşita lui Gabriel Debeljuh (42), din centrarea lui Păun.



La reluare, nordicii au avut o şansă prin Nissila (52), dar şutul acestuia s-a dus pe lângă poartă.



Rondon a încheiat practic conturile în min. 56, marcând la colţul lung din centrarea lui Deac din lovitură liberă.



CFR mai putea marca, dar portarul Virtanen s-a opus şuturilor lui Debeljuh (64) şi Pereira (90).



Oaspeţii au marcat golul de onoare când CFR aştepta ultimul fluier al arbitrului (90+1), şutul lui Udoh din marginea careului fiind deviat de Hoban.



CFR va evolua pentru al doilea an consecutiv în grupele Europa League, tragerea la sorţi fiind programată vineri, de la ora 14:00, la Nyon.

"Ştiam că adversarul este foarte puternic, iar prima repriză eu spun că a fost una echilibrată. Au avut şi ei, şi noi ocazii. Din fericire, noi am marcat primii. Am controlat jocul abia de la 3-0, iar pe final am primit acel gol care m-a deranjat. Dar ne-am calificat pentru a doua oară consecutiv în grupe şi e ceva fantastic. Până la urmă munca m-a răsplătit pe mine şi pe jucători. La nivelul ăsta se putea întâmpla orice. Ştiam că au jucători puternici şi periculoşi. Iar dacă era un teren mai bun poate chiar pasau mai mult. Dar din cauza terenului nu au putut pasa. Aşa că azi s-a jucat mai mult pe minge lungă şi pe mingea a doua şi aici am fost avantajaţi. Eu înainte de joc mă temeam că jucătorii nu vor înţelege mesajul meu. Pentru că eu studiez foarte bine jocul adversarilor, fac foarte multe şedinţe video", a declarat Dan Petrescu după meci, citat de Agerpres.



"Sunt foarte mulţumit şi fericit pentru Rondon şi Debeljuh că au marcat pentru că aveau mare nevoie de gol. Ei muncesc foarte mult la antrenamente. Nu am ce să le reproşez. Rondon a marcat două goluri fantastice, iar Debeljuh putea să mai înscrie şi el o dată, pentru că a avut ocazia să închidă jocul la 4-0 dacă nu rata singur cu portarul", a adăugat el.

ŞTIRILE ZILEI