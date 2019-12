CFR Cluj a învins-o pe Celtic Glasgow cu 2-0 și s-a calificat în şaisprezecimile Europa League. Dan Petrescu: A fost o seară unică pentru fotbalul nostru. Nu știu când va mai veni această seară

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"A fost o seară unică pentru fotbalul nostru. Nu știu când va mai veni această seară. Le-am spus băieților că trebuie să se autodepășească. Ca de obicei, în repriza a doua dominăm orice echipă. Am avut doar trei zile să pregătesc acest meci și cu toate astea jucătorii au fost de nota zece. Nu trebuie să avem probleme de loc și trebuie să avem puțin noroc.Puțină șansă îți trebuie mereu. Dacă vârful și portarul sunt în formă, ai șanse să câștigi orice meci. Îmi doresc cel mai mult să câștig meciul următor. Sper să fie o tragere bună pentru noi și să avem fanii alături de noi", a declarat Dan Petrescu la Look Plus, citat de Mediafax.

"A fost un meci ciudat, pentru că nu pot să cred că presiunea era doar la noi şi Celtic nu avea nicio presiune, normal era ca un club mare să aibă presiune şi cel mic să nu aibă. Mă gândeam că va fi greu să câştigăm acest meci. Meciul a fost foarte echilibrat în prima repriză, nu s-a văzut o diferenţă foarte mare între noi şi ei, poate un mic plus la noi. În schimb în repriza a doua, ca toate meciurile din Europa League, am jucat mai mult fotbal, am avut mai multe ocazii, am fost bine pregătiţi fizic, sunt şi jucători care ştiu ce trebuie să facă, mai ales când sunt spaţii, pentru că în repriza a doua am avut spaţii", a spus Petrescu la Digi Sport, citat de Agerpres.

"Acum nici nu mai ştiu ce să le zic celor care au fost la tragerea la sorţi la intrarea în grupă, să faci 12 puncte în această grupă, sincer, nu credeam. Asta arată că dacă îţi doreşti şi munceşti poţi să realizezi tot ce vrei. Sunt convins că jucătorii sunt plictisiţi de atâtea şedinţe video, de atâtea faze fixe pe care le facem, mai ales în ziua meciului, sunt foarte obosiţi, trebuie să mai facă un efort să câştigăm ultimele două meciuri pentru a termina campionatul pe primul loc", a adăugat Petrescu.

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Andrei Burcă (48) şi Damjan Djokovic (70), ambele după assist-uri ale lui Ciprian Deac.



CFR şi-a luat revanşa după eşecul cu 0-2 din tur, chiar dacă a întâlnit o echipă fără mulţi titulari, ardelenii reuşind să încheie cu 12 puncte, un record pentru o echipă românească în grupele unei cupe europene.



CFR avea nevoie de un singur punct în acest meci sau ca Lazio să nu câştige la Rennes pentru a se califica în şaisprezecimile de finală şi a reuşit să îşi asigure biletul pentru faza următoare fără emoţii, în condiţiile în care Lazio a fost întrecută cu 2-0 în Hexagon.



CFR a făcut un joc bun, a evoluat atent, fără a risca prea mult şi a profitat de două dintre oportunităţile pe care le-a avut.



Debutul meciului a fost unul de tatonare, iar prima situaţie cu un grad de periculozitate ridicat a fost şutul-centrare al lui Bolingoli (11), prins de Arlauskis.



Echipa antrenată de Dan Petrescu şi-a creat prima mare ocazie de gol în min. 18, după o combinaţie între Omrani şi Traore, primul a şutat din poziţie bună, dar portarul a respins.



Bitton (32) l-a testat de la distanţă, 35 de metri, pe Arlauskis, dar lituanianul a reţinut.



Traore (36) a trimis cu capul peste poartă, la centrarea lui Deac, iar Bitton a blocat şutul lui Bordeianu (41).



Oaspeţii au mai avut o şansă notabilă, prin Johnston (44), care a şutat de la 22 de metri, puţin alături, la capătul unei acţiuni personale.



CFR a presat în debutul reprizei secunde şi rezultatele s-au văzut imediat. Traore (48) a tras din întoarcere, dar balonul a fost deviat de Ajer. La cornerul rezultat, Burcă a deschis scorul cu capul din centrarea lui Deac (48).



Clujenii au avut o nouă ocazie mare de gol în min. 51, când Deac a şutat din poziţie ideală pe direcţia lui Gordon, care a respins. Djokovic (57) a încercat să îl surprindă pe goalkeeper-ul lui Celtic, cu un şut din marginea careului, dar a fost imprecis.



Ntcham (65) a tras de la 30 m, însă Arlauskis a prins balonul.



Ultimele emoţii ale campioanei României au fost risipite în min. 70, când Djokovic a reluat simplu din 5 metri recentrarea lui Deac.



CFR a mai avut două ocazii mari pe final, prin Deac (79), scăpat pe contraatac, dar Gordon a respins şutul, şi prin Traore (90+2), al cărui şut a fost respins cu piciorul de Gordon.



CFR a întâlnit-o pe Celtic şi în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, eliminând formaţia scoţiană după 1-1 în Gruia şi un spectaculos 4-3 la Glasgow.



CFR Cluj îşi va afla adversara din şaisprezecimi la tragerea la sorţi programată luni, la Nyon (14:00).



CFR Cluj - Celtic Glasgow 2-0 (0-0)

Au marcat: Andrei Burcă (48), Damjan Djokovic (70).

Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Europa League - Grupa E



Au evoluat echipele:

CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 16. Mateo Susic, 3. Andrei Burcă, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 8. Damjan Djokovic (6. Luis Aurelio, 83), 37. Mihai Bordeianu, 19. Juan Culio - 10. Ciprian Deac (28. Ovidiu Hoban, 85), 90. Lacina Traore, 9. Billel Omrani (23. Cătălin Golofca, 73). Antrenor: Dan Petrescu.

Rezerve neutilizate: 1. Jesus Fernandez - 2. Alexandru Paşcanu, 7. Adrian Constantin Păun, 77. Ionuţ Peteleu.

Celtic: 1. Craig Gordon - 13. Moritz Bauer, 2. Christopher Jullien (35. Kristoffer Ajer, 46), 6. Nir Bitton, 23. Boli Bolingoli - 41. Scott Robertson, 21. Olivier Ntcham (căpitan) - 11. Scott Sinclair, 16. Lewis Morgan (10. Vakoun Issouf Bayo, 67), 19. Mikey Johnston (77. Karamoko Dembele, 73) - 9. Leigh Griffiths. Antrenor: Neil Lennon.

Rezerve neutilizate: 65. Conor Hazard - 3. Greg Taylor, 49. James Forrest, 74. Grant Savoury.



Arbitru: Halis Ozkahya; arbitri asistenţi: Ceyhun Sesiguzel, Ekrem Kan; al patrulea oficial: Alper Ulusoy (toţi din Turcia)

Delegat UEFA: Gabriel Weiss (Slovacia), observator UEFA pentru arbitri:Shmuel Shteif (Israel)

Cartonaşe galbene: Camora (68), Griffiths (71).

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI