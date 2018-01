Lista miniștrilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Viorica Dăncilă va lucra cu trei vicepremieri.

Paul Stănescu și Grațiela Gavrilescu își vor păstra funcțiile. Lor li s-ar putea alătura - în locul lui Marcel Ciolacu - Rovana Plumb, plecată forțat din guvern acum câteva luni, la cererea lui Mihai Tudose. Ministerul de Interne, cel de Externe și cel al Apărării vor fi conduse de aceiași miniștri.

Ionuţ Mişa însă, va pleca cel mai probabil din fruntea Finanțelor, iar favorit să îl înlocuiască pare Eugen Teodorovici. Dar conducerea PSD va decide mâine noul titular. Justiția va rămâne în sarcina lui Tudorel Toader, iar Agricultura - în grija lui Petre Daea.

Ministerul Educației va avea, cel mai probabil, un nou șef. Ecaterina Andronescu este varianta cea mai vehiculată, deși nu sunt excluse alte nume.

Olguța Vasilescu nu are însă nicio emoție, va conduce în continuare Ministerul Muncii, iar Gheorghe Simon are șanse mari să rămână titular la Economie. Sunt mari semne de întrebare la ministrul Transporturilor, unde probabil Felix Stroe își încheie mandatul. Dacă se va întâmpla așa, s-ar putea întoarce Răzvan Cuc. Ilan Laufer va rămâne, probabil, în fruntea Mediului de Afaceri. Nu e clar ce se va întâmpla la Sănătate, unde Rodica Nassar e dată de unele surse ca posibil înlocuitor al lui Florian Bodog. Și Lucian Romașcanu ar putea pleca de la Cultură, iar Ioan Denes ar putea prelua, în sfârșit, Apele și Pădurile, o decizie a PSD dinaintea crizei. La Cercetare, Comunicații și Sport se va merge pe mâna acelorași miniștri. Titularul de la Turism are șanse mari să fie înlocuit, dar de Românii de pretutindeni se va ocupa tot Andreea Păstîrnac, în timp ce Ministerul pentru Dialog Social ar putea fi desființat.

De Relația cu Parlamentul se va ocupa tot Viorel Ilie, iar de Afaceri Europene, tot Victor Negrescu, nefiind clar în acest moment cine va fi ministru pentru Fonduri Europene. Este sigur însă că miniștrii propuși vor fi audiați rapid în comisiile parlamentare, iar pe 29 ianuarie ar urma ca senatorii și deputații să dea votul de învestitură.

