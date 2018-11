Liviu Dragnea, despre Cex EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la Palatul Parlamentului la 12.20.

"Va fi o ședință din păcate neplăcută, dar așa cum a spus majoritatea colegilor, necesară", a declarat el.

Întrebat de jurnaliști dacă vor fi excluderi, liderul PSD a confirmat: "O să propunem mai mult - să închidem toată această perioadă în care colegi din partid au uneltit, au negociat pentru ca guvernul PSD să pice. Așa ceva nu se poate întâmpla".



Președintele PSD a adus în fața jurnaliștilor două valize. În prima valiză se aflau gogoși, iar în a doua valiză mai multe dosare, al căror nume le-a enumerat: achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen, retrocedări către Forumul Democrat German, promovarea procurorilor care i-au închis dosarele, declarații mincinoase despre banii încasați din chirii, închirierea căminului de bătrâni de la Forumul Democrat German, presiuni asupra unui judecător de la CCR.

Liviu Dragnea a prezentat și stick-uri "care încă nu au ajuns la DNA".

"Nu are nicio legătură cu mine acea valiză", a declarat Dragnea, întrebat de jurnaliști despre dezvăluirile Rise Project.

ACTUALIZARE Robert Negoiță, președintele PSD sector 3: "Cred că într-un mod greșit se vorbește de excluderi, pentru că nu cred că suntem în situația în care să facem așa ceva. (...) Nu cred că trebuie folosit acest mecanism de excludere pentru revanșă sau pentru chestiuni neprincipiale".

ACTUALIZARE Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat luni dimineață că nu va pleca din PSD, chiar dacă va fi dat afară de preşedintele partidului.

"Sigur că am sprijinul colegilor şi rămân membru al PSD. (...) Am văzut că sunt colegi mai inflamaţi, am văzut alţii care îndeamnă la calm, vom vedea cum se desprinde din cadrul CExN. Nu plec nicăieri, nici în alt partid, nu plec nici din PSD atâta timp cât am sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi ai colegilor care sunt semnatari ai scrisorii", a declarat Țuțuianu, citat de Agerpres.

ACTUALIZARE Și liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat înaintea şedinţei CEx că nu va vota pentru nicio excludere din partid.

Întrebat cum vede faptul că alţii vor excluderea lui Adrian Ţuţuianu de exemplu, liderul PSD Vaslui a răspuns: "Mi se pare că unii dintre noi nu au ce face".

Ion Mocioalcă, președintele PSD Caraș Severin: "CEx-ul are astăzi o mare șansă - să fie înțelept sau să nu fie, să se pledeze pentru unitatea partidului sau pentru divizarea sa".

El a subliniat că termenul de "pucist" are o altă conotaţie decât cea care li s-a atribuit celor care i se opun lui Liviu Dragnea. "Noi nu avem niciun fel de armată în spate, nu vrem să preluăm conducerea statului, suntem înr-o dispută internă în cadrul partidului care trebuie să aibă un răspuns adecvat. Şi sper să fie un răspuns democratic şi nu unul care să nu ţină cont de interesele partidului", a adăugat senatorul PSD.

Oficial, în ședința de astăzi vor fi discute propunerile de numire a reprezentanţilor partidului pentru două instituţii importante, ASF şi CNA. Surse din rândul social-democraţilor spun că adevăratul motiv al întâlnirii ar fi sancţionarea celor care îl contestă pe liderul partidului, Liviu Dragnea.

Principalii vizaţi ar fi Paul Stănescu, actual viceprim-ministru, Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinţi ai PSD.

Primarul Capitalei nu va participa la şedinţa de azi.

Discuţiile privind o posibilă remaniere au fost din nou amânate, cu toate că premierul Viorica Dăncilă a finalizat evaluarea miniştrilor.







