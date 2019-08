Viorica Dăncilă, în deschiderea CExN al PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va avea o convorbire telefonică cu președintele Klaus Iohannis pe marginea ministerelor care au rămas fără conducere.

"Legat de afirmația președintelui că guvernul este corupt, vom acționa în judecată, pentru că am spus că e ușor să pui etichete, dar trebuie să aibă un fundament. Nu am avut niciodată probleme de corupție, ci am fost un luptător al statului de drept. (...) Când spui că cineva este corupt, înseamnă că ai dovezile necesare. Este de neacceptat", a declarat Viorica Dăncilă, după ședința Comitetului Executiv Național.

Întrebată care este fapta pe care o sesizează, Dăncilă a afirmat că duminică se va întâlni cu avocații.

ACTUALIZARE Sunt discuții intense în cadrul CExN. Liderii din teritoriu au venit cu mai multe propuneri, a precizat Ionuț Gheorghe, jurnalist TVR, pentru Telejurnal 14.00.

O primă decizie îl vizează pe Klaus Iohannis. Social-democrații vor să înainteze o plângere penală pe numele șefului statului, pentru calomnie. Ei îl acuză pe președinte că a folosit cuvântul "corupt" când a vorbit despre guvern și vor ca autoritățile statului să ia măsuri.

În plus, discuțiile vizează și cele 3 ministere care au rămas fără conducere, după ce miniștrii ALDE și-au dat demisia. Viorica Dăncilă a transmis că mai așteaptă câteva zile, în caz contrar le-a cerut colegilor ei să facă sesizare la CCR. Judecătorii Curții Constituționale ar urma să spună cât timp are la dispoziție șeful statului să numească interimari pentru aceste ministere.

Cât despre votul din Parlament, Viorica Dăncilă a declarat la începutul ședinței că nu se grăbește, ci așteaptă să vadă și reacția liderilor din teritoriu. Le-a cerut totuși celor din Parlament să încerce să îi convingă și pe alți aleși să se alăture grupurilor PSD din Camera Deputaților și din Senat, astfel încât să nu existe nicio emoție atunci când va veni pentru votul de încredere.

ACTUALIZARE "Ştiţi foarte bine care este situaţia actuală. Am desemnat cinci miniştri din partea PSD, preşedintele României i-a respins, a ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat pe portofoliile ALDE trei interimari, nu avem încă niciun răspuns din partea preşedintelui României. Trebuie să analizăm această situaţie. Suntem optimişti, ce nu te omoară, te întăreşte, iar PSD a trecut întotdeauna cu bine peste situaţiile dificile. Cert este că nu vom ieşi de la guvernare, am spus şi ieri, nu-mi voi da demisia. Trebuie ca opoziţia să-şi strângă membrii din Parlament, astfel încât să treacă o moţiune de cenzură. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim, vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare, nu avem motive de îngrijorare", a spus Dăncilă, citată de Agerpres.



În opinia premierului, într-o luptă merg doar cei puternici, iar "cei slabi, laşi sau cu îndoieli trebuie să rămână pe margine".



"Eu cred că asta trebuie să fie abordarea, eu sunt un om puternic şi cred că în jurul meu am oameni foarte puternici care nu vor ezita nicio clipă. Cei care ezită, cei care cred că nu pot să se ocupe de această campanie să-i lase pe alţii care pot să ducă această campanie pentru că acum nu vorbim de candidatul la prezidenţiale, vorbim despre soarta partidului, vorbim despre procentul pe care acest partid îl va avea la alegerile prezidenţiale şi care cu siguranţă că va influenţa alegerile locale şi parlamentare. Vom vorbi despre organizare, despre stadiul în care suntem cu strângerea de semnături, de problemele care există în fiecare judeţ şi bineînţeles de problemele guvernamentale. La acest subiect vreau să ascult opinia colegilor din fiecare judeţ", a transmis Dăncilă, la începutul CExN.

ACTUALIZARE Premierul Viorica Dăncilă a ajuns la Mamaia, la ședința Comitetului Executiv, acolo unde se va discuta despre situația guvernamentală, după ce șeful statului a respins propunerile de miniștri. Dăncilă a refuzat să facă vreo declarație la intrare, notează Mediafax.

Viorica Dăncilă a afirmat anterior că în această ședință va fi făcută o analiză a portofoliilor din guvern și a pașilor următori ai partidului, în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat că respinge integral remanierea și cere vot de confirmare în Parlament.

Reuniunea Comitetului Executiv al PSD va fi urmată de cea a grupurilor parlamentare ale PSD, de la ora 15.00, tot la Mamaia.

Președintele PSD a subliniat că executivul are legitimitate politică, adăugând că nu va demisiona din funcția de premier. Ea a precizat că, numai în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată de Parlament, social-democrații vor trebui să treacă în opoziție.

Premierul a mai anunțat că a discutat cu unii parlamentari din ALDE care nu sunt foarte mulțumiți de hotărârea ieșirii de la guvernare a partidului, precizând că s-ar bucura dacă foștii colegi de coaliție s-ar întoarce.

Un alt subiect de discuție va fi propunerea PSD pentru șefia Senatului, au declarat surse din partid pentru Mediafax. O decizie este posibil să fie luată, în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că în prima zi a sesiunii parlamentare va demisiona oficial din funcția de președinte al Senatului.

Social-democrații au ca posibile variante pentru șefia Senatului pe Cristian Dumitrescu sau Ecaterina Andronescu, au precizat sursele citate.

