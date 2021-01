Cererea pentru produsele chinezești este atât de mare, încât există o criză de containere maritime

Criză de containere maritime

Începând din luna iulie a anului trecut, exporturile din China au fost în creştere, stimulate de achiziţiile de produse care au legătură cu pandemia, precum măşti şi echipamente pentru munca de acasă, inclusiv computere. În schimb, importurile Chinei nu au înregistrat o creştere similară, ceea ce a avut drept rezultat o lipsă de containere maritime care să ajungă în China pentru a fi umplute şi trimise din nou spre pieţele externe.

Această situaţie a dus la creşterea costurilor cu shipping-ul şi la majorarea preţurilor pentru produsele chineze pe pieţele externe, ceea ce ar putea afecta cererea la export, susţine Serena Zhou, analist la Mizuho Financial Group Inc. în Hong Kong.



"Majorarea preţurilor pentru livrările externe ale Chinei, din cauza lipsei de capacităţi de shipping, va afecta creşterea exporturilor chineze, în pofida unei cereri externe solide stimulată de sezonul sărbătorilor şi închiderii uzinelor din Europa", susţine Serena Zhou.



Aceasta avertizează că criza de containere maritime ar putea să se agraveze pe măsură ce exportatorii vor căuta să îşi prioritizeze livrările înaintea Anului nou lunar chinezesc, care începe în februarie.



Repercusiunile acestei crize de containere se fac resimţite în întreaga Asie, un raport publicat la mijlocul lunii decembrie de Agenţia de promovare a comerţului din Japonia menţionând creşterea costurilor cu shipping-ul şi lipsa de containere în Asia de Sud-Est şi India.



La rândul său, cea mai mare companie sud-coreeană de shipping, HMM Co., a estimat joi că lipsa de containere şi spaţii pe nave ar putea continua în prima jumătate a lui 2021. HMM Co. a fost nevoită să introducă un număr suplimentar de nave pe rutele spre SUA, pentru a ajuta companiile sud-coreene să îşi livreze bunurile şi va introduce o navă suplimentară spre Europa la finele acestei luni.

