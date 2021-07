Ceremonie militară cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan. Drapelele de luptă ale acestor unităţi, decorate de preşedintele Klaus Iohannis

O ceremonie militară cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan are loc, miercuri, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti. Potrivit Ministerului Apărării Naţionale (MApN), cu această ocazie defilează pe sub Arcul de Triumf detaşamente pedestre reprezentând structurile militare ale Armatei României care au îndeplinit misiuni în acest teatru de operaţii începând din anul 2002 şi până în luna iunie a acestui an.