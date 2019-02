Ceremonie la Cotroceni EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Răzvan Cuc revine astfel în guvern după ce a mai condus Ministerul Transporturilor în timpul premierului Mihai Tudose.

Daniel Suciu a condus grupul PSD din Camera Deputaților și este la prima funcție în guvern. Miercuri dimineață au fost trimise președintelui cele două propuneri de miniștri.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a miniştrilor la Dezvoltare Regională şi Transporturi.

"Am făcut aceste nominalizări pentru a pune capăt situaţiei de blocaj a activităţii Guvernului, mai ales că perioada de interimat la cele două ministere expiră. Dezvoltarea Regională şi Transporturile sunt două domenii cheie, pentru care am prevăzut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investiţiilor de care România are nevoie. Pentru buna implementare a proiectelor de investiţii este necesară coordonarea de către miniştri cu atribuţii depline în exercitarea funcţiilor. Îmi exprim speranţa că interesele României vor prima şi, în scurt timp, Guvernul va putea să-şi desfăşoare activitatea în echipă completă", declarat Viorica Dăncilă

