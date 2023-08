Cercetătorii reconstruiesc melodia "Another brick in the wall" a trupei Pink Floyd, folosind undele cerebrale

Echipa de oameni de știință de la Universitatea din California, Berkeley, a realizat un avans spectaculos în domeniul interacțiunii creier-computer, reușind să reconstruiască celebrul cântec "Another Brick in the Wall" al trupei Pink Floyd, folosind datele generate de undele cerebrale ale a 29 de pacienți epileptici. Această realizare remarcabilă s-a bazat pe modele neliniare, deschizând noi perspective în înțelegerea capacităților creierului uman și aplicarea lor în domeniul muzicii.

Cercetătorii reconstruiesc melodia

Cercetătorii au înaintat deja în acest domeniu, putând anticipa cuvintele rostite într-o conversație normală prin descifrarea activității electrice din lobul temporal al creierului. Acum, echipa de la Universitatea din California a dus această abordare mai departe, aplicând modele neliniare pentru a reconstrui melodia iconica "Another Brick in the Wall".

Procesul a implicat ascultarea pasivă a melodiei de către pacienții cu epilepsie, care au avut implantate benzi cu peste 2.600 de electrozi în creier. Acest lucru a fost realizat în timpul pregătirilor pentru intervenții chirurgicale necesare din cauza epilepsiei. Pacienții au fost instruiți să asculte cu atenție melodia fără a se concentra asupra detaliilor specifice.

Echipa a folosit modele de codificare și un software de inteligență artificială pentru a decoda activitatea neuronală. Rezultatul a fost o reconstrucție a cântecului "Another Brick in the Wall", bazată pe înregistrări electroencefalografice intracraniene (iEEG), în premieră mondială.

Această descoperire nu doar că deschide uși către o mai bună înțelegere a modului în care creierul procesează și percepe muzica, dar poate avea și implicații semnificative în domeniul comunicării. Deja, înregistrările de la electrozi plasați pe suprafața creierului au fost folosite pentru a descifra vorbirea. Totuși, această nouă abordare poate contribui la captarea muzicalității vorbirii, oferind noi modalități de comunicare pentru cei care se confruntă cu deficiențe în acest domeniu.

Robert Knight, profesor la UC Berkeley și coautor al studiului, remarcă: "Pe măsură ce domeniul interfețelor creier-mașină avansează, această descoperire oferă o modalitate de a adăuga muzicalitate în viitoarele implanturi cerebrale pentru persoanele care au nevoie de asta."

În viitor, cercetătorii speră să poată înregistra activitatea neuronală fără intervenții chirurgicale invazive, deschizând calea către aplicarea mai largă și mai accesibilă a acestor tehnologii. Această realizare poate avea un impact profund în viețile celor cu afecțiuni neurologice sau de dezvoltare, deschizând noi modalități de comunicare și exprimare artistică.

Un articol de Maria Chiriță

ŞTIRILE ZILEI