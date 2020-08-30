În 1992, Cerbul de Aur s-a reluat după 21 de ani de pauză. A fost prima ediție desfășurată în Piața Sfatului din Brașov, locul în care a făcut istorie. Organizatorii au adăugat secțiuni și premii speciale, iar Cerbul de Aur a plecat tocmai în Indonezia. Patricia Kaas și Jonny Logan s-au numărat printre invitații speciali.
Dacă nu ar fi fost pandemie, ne-am fi bucurat în această perioadă de Festivalul Cerbul de Aur, ediția cu numărul 20. Organizatorii au pregătit totuși o emisiune dedicată Festivalului, în care îi vom vedea pe cei mai iubiți artiști români ai momentului. Până pe 13 septembrie, avem și o selecție din ediţiile precedente.
Ediția "Cerbul de Aur: Generații" va fi difuzată pe 13 septembrie.
Sub sloganul Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII, proiectul special dedicat Festivalului Cerbul de Aur este un omagiu adus artiștilor români, un super-spectacol de televiziune.
1968 JAQUES HUSTIN – BELGIA
1969 LUMINIȚA DOBRESCU – ROMANIA
1970 THERESE STEINMETZ – OLANDA
1971 ANN LOUISE HANSON – SUEDIA
1992 TRIE UTAMI – INDONEZIA
1993 ARINA – LITUANIA
1994 WORTHY DAVIS – SUA
1995 CRAMPS IN THE LEG – RUSIA
1996 MONICA ANGHEL – ROMANIA
1997 MEISKE SHERHALAWAN – INDONEZIA
2001 PROCONSUL – ROMANIA
2002 PAULA SELING – ROMANIA
2003 SHA BAOLIANG – CHINA
2004 ELEONOR – MALTA
2005 LINDA – ITALIA
2008 RĂZVAN KRIVACH – ROMANIA
2009 ANTONINO – ITALIA
2018 INIS NEZIRI - ALBANIA
2019 ELIZA G - ITALIA
1968
RITA PAVONE
GILBERT BECAUD
AMALIA ROGRIGUEZ
CATERINA CASELLI
BOBBY SOLO
CLIFF RICHARD
CONSTANTIN DRĂGHICI
1969
JULIETTE GRECO
CLIFF RICHARD
UDO JURGENS
GIGLIOLA CINQUETTI
ILINCA CERBACEV
MARGARETA PÂSLARU
1970
CONNIE FRANCIS
JOSEPHINE BAKER
MEMPHIS SLIM
JULIO IGLESIAS
MARIE LAFORET
RAPHAEL
DOINA BADEA
THERESE STEINMETZ
CHARLES TRENET
SERGIO ENDRIGO
ENRICO MACIAS
ALAIN BARRIERE
DALIDA
DOINA BADEA
1992
PATRICIA KAAS
JOHNNY LOGAN & LINDA
MARTIN
RICCARDO FOGLI
SISTER SLEDGE
ANGELA SIMILEA
GABRIEL COTABIŢĂ
1993
TOTO CUTUGNO
DIONNE WARWICK
KYLIE MINOGUE
JERRY LEE LEWIS
ALEXANDRU ANDRIEŞ
NICU ALIFANTIS
HOLOGRAF
1994
JAMES BROWN
BOY GEORGE & JESUS
LOVES YOU
CULTURE BEAT
PAUL YOUNG
COMMODORES
RAY CHARLES
DAVID PALMER
SILVIA DUMITRESCU
LOREDANA GROZA
SFINX EXPERIENCE
MONICA ANGHEL
DIRECŢIA 5
1995
STATUS QUO
2 UNLIMITED
THE TEMPTATIONS
MC HAMMER
KENNY ROGERS
BELINDA CARLISLE
IOAN GYURY PASCU
1996
TOM JONES
COOLIO
VAYA CON DIOS
SOUL II SOUL
LA BOUCHE
ADRIAN DAMINESCU
TIMPURI NOI
ELENA CÂRSTEA
LOREDANA GROZA
MONICA ANGHEL
NARCISA SUCIU & MIRCEA RUSU BAND
1997
DIANA ROSS
SHERYL CROW
BIG MOUNTAIN
ZUCCHERO
GHEORGHE ZAMFIR
IRIS
ŞTEFAN BĂNICĂ Jr.
MARGARETA PÂSLARU
2001
CYNDI LAUPER
INXS
UB40
SOCA BOYS
DIRECŢIA 5
HOLOGRAF
3 SUD-EST
ŞTEFAN BĂNICĂ Jr.
2002
THE KELLY FAMILY
BOYZ II MEN
SCORPIONS
t.A.T.u
PROCONSUL
PASĂREA COLIBRI
IRIS
2003
RICKY MARTIN
SIMPLE MINDS
PAULA SELING
COMPACT
HOLOGRAF
NICU ALIFANTIS & ZAN
VAMA VECHE
2004
NINO D’ANGELO
THOMAS ANDERS
FLAVIUS TEODOSIU & EUROSOUND SHOW BAND
PINK
AURA URZICEANU
2005
JOE COCKER
NATALIE IMBRUGLIA
SLANG
ANALIA SELIS
PAVEL STRATAN
O-ZONE
ZDOB ŞI ZDUB
2008
SIMPLY RED
RUSLANA
IRIS
ŞTEFAN BĂNICĂ Jr.
HORIA BRENCIU
NATALIA RODRIGUEZ
LOS VIVANCOS
2009
TIZIANO FERRO
STEVE VAI
HOT CHOCOLATE
SISTEM
HOLOGRAF
DIRECŢIA 5
LOREDANA
VAMA
2018
NICOLE SCHERZINGER
JAMES BLUNT
EDVIN MARTON
THE MOTANS
CARLA’S DREAMS
ELENI FOUREIRA
FLAVIUS & LINDA TEODOSIU
LOREDANA
AMY MACDONALD
PAULO BRAGANÇA
ANDRA
GIGLIOLA CINQUETTI
THE HUMANS
JAMES BLUNT
HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA
DELIA
2019
ZOLI TOTH
ȘTEFAN BĂNICĂ JR.
IRINA RIMES
EMELI SANDE
RONAN KEATING
CORINA CHIRIAC
GHEORGHE ZAMFIR.