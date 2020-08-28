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CERBUL DE AUR

"Cerbul de Aur: Generații" - 1970, anul în au venit la Brașov Connie Francis și Marie Laforet

Anul acesta trebuia să ne bucuram de a 20-a ediție a Festivalului Cerbul de Aur. Pentru că pandemia nu permite desfășurarea unui astfel de eveniment, organizatorii au pregătit o emisiune dedicată Festivalului, în care îi veți vedea pe cei mai iubiți artiști români ai momentului. Până pe 13 septembrie, revedem însă cele mai frumoase momente din istoria Festivalului.

28 August 2020, 22:21 |
Cerbul de Aur: Generații
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În 1970, Cebul de Aur a plecat în Olanda. Însă Festivalul a câștigat două nume mari ale industriei muzicale internaționale, care au cântat pe scena din Brașov: Connie Francis și Marie Laforet. Angela Similea a câștigat trofeul de Argint.

Ediția "Cerbul de Aur: Generații" va fi difuzata pe 13 septembrie.

Sub sloganul Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII, proiectul special dedicat Festivalului Cerbul de Aur este un omagiu adus artiștilor români, un super-spectacol de televiziune.

Câştigătorii Trofeului "Cerbul de Aur"

1968 JAQUES HUSTIN – BELGIA
1969 LUMINIȚA DOBRESCU – ROMANIA
1970 THERESE STEINMETZ – OLANDA
1971 ANN LOUISE HANSON – SUEDIA
1992 TRIE UTAMI – INDONEZIA
1993 ARINA – LITUANIA
1994 WORTHY DAVIS – SUA
1995 CRAMPS IN THE LEG – RUSIA
1996 MONICA ANGHEL – ROMANIA
1997 MEISKE SHERHALAWAN – INDONEZIA
2001 PROCONSUL – ROMANIA
2002 PAULA SELING – ROMANIA
2003 SHA BAOLIANG – CHINA
2004 ELEONOR – MALTA
2005 LINDA – ITALIA
2008 RĂZVAN KRIVACH – ROMANIA
2009 ANTONINO – ITALIA
2018 INIS NEZIRI - ALBANIA
2019 ELIZA G - ITALIA

Recitalurile Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur"

1968

RITA PAVONE
GILBERT BECAUD
AMALIA ROGRIGUEZ
CATERINA CASELLI
BOBBY SOLO
CLIFF RICHARD
CONSTANTIN DRĂGHICI

1969

JULIETTE GRECO
CLIFF RICHARD
UDO JURGENS
GIGLIOLA CINQUETTI
ILINCA CERBACEV
MARGARETA PÂSLARU

1970

CONNIE FRANCIS
JOSEPHINE BAKER
MEMPHIS SLIM
JULIO IGLESIAS
MARIE LAFORET
RAPHAEL
DOINA BADEA

1971

THERESE STEINMETZ
CHARLES TRENET
SERGIO ENDRIGO
ENRICO MACIAS
ALAIN BARRIERE
DALIDA
DOINA BADEA

1992

PATRICIA KAAS
JOHNNY LOGAN & LINDA
MARTIN
RICCARDO FOGLI
SISTER SLEDGE
ANGELA SIMILEA
GABRIEL COTABIŢĂ

1993

TOTO CUTUGNO
DIONNE WARWICK
KYLIE MINOGUE
JERRY LEE LEWIS
ALEXANDRU ANDRIEŞ
NICU ALIFANTIS
HOLOGRAF

1994

JAMES BROWN
BOY GEORGE & JESUS
LOVES YOU
CULTURE BEAT
PAUL YOUNG
COMMODORES
RAY CHARLES
DAVID PALMER
SILVIA DUMITRESCU
LOREDANA GROZA
SFINX EXPERIENCE
MONICA ANGHEL
DIRECŢIA 5

1995

STATUS QUO
2 UNLIMITED
THE TEMPTATIONS
MC HAMMER
KENNY ROGERS
BELINDA CARLISLE
IOAN GYURY PASCU

1996

TOM JONES
COOLIO
VAYA CON DIOS
SOUL II SOUL
LA BOUCHE
ADRIAN DAMINESCU
TIMPURI NOI
ELENA CÂRSTEA
LOREDANA GROZA
MONICA ANGHEL
NARCISA SUCIU & MIRCEA RUSU BAND

1997

DIANA ROSS
SHERYL CROW
BIG MOUNTAIN
ZUCCHERO
GHEORGHE ZAMFIR
IRIS
ŞTEFAN BĂNICĂ Jr.
MARGARETA PÂSLARU

2001

CYNDI LAUPER
INXS
UB40
SOCA BOYS
DIRECŢIA 5
HOLOGRAF
3 SUD-EST
ŞTEFAN BĂNICĂ Jr.

2002

THE KELLY FAMILY
BOYZ II MEN
SCORPIONS
t.A.T.u
PROCONSUL
PASĂREA COLIBRI
IRIS

2003

RICKY MARTIN
SIMPLE MINDS
PAULA SELING
COMPACT
HOLOGRAF
NICU ALIFANTIS & ZAN
VAMA VECHE

2004

NINO D’ANGELO
THOMAS ANDERS
FLAVIUS TEODOSIU & EUROSOUND SHOW BAND
PINK
AURA URZICEANU

2005

JOE COCKER
NATALIE IMBRUGLIA
SLANG
ANALIA SELIS
PAVEL STRATAN
O-ZONE
ZDOB ŞI ZDUB

2008

SIMPLY RED
RUSLANA
IRIS
ŞTEFAN BĂNICĂ Jr.
HORIA BRENCIU
NATALIA RODRIGUEZ
LOS VIVANCOS

2009

TIZIANO FERRO
STEVE VAI
HOT CHOCOLATE
SISTEM
HOLOGRAF
DIRECŢIA 5
LOREDANA
VAMA

2018

NICOLE SCHERZINGER
JAMES BLUNT
EDVIN MARTON
THE MOTANS
CARLA’S DREAMS
ELENI FOUREIRA
FLAVIUS & LINDA TEODOSIU
LOREDANA
AMY MACDONALD
PAULO BRAGANÇA
ANDRA
GIGLIOLA CINQUETTI
THE HUMANS
JAMES BLUNT
HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA
DELIA

2019

ZOLI TOTH
ȘTEFAN BĂNICĂ JR.
IRINA RIMES
EMELI SANDE
RONAN KEATING
CORINA CHIRIAC
GHEORGHE ZAMFIR.

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