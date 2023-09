CEPA: În culisele războaielor de spionaj ale momentului. Cazul Austriei

Viena / FOTO: Unsplash

Redăm argumentele lui Edward Lucas.

***

Una dintre controverse îl privește pe Chris Cash, un tânăr expert în China, care lucrează în Parlament și despre care am aflat recent că a fost arestat în martie în baza Legii Secretelor Oficiale; el neagă orice ilegalitate și nu a fost pus sub acuzare. Cash a fot directorul China Research Group, un grup de politici al Partidului Conservator, cunoscut pentru pozițiile sale dure.

Luna trecută a ieșit la iveală, de asemenea cu întârziere, că agenții britanici de contraspionaj au arestat și pus sub acuzare trei cetățeni bulgari în ceea ce a fost descris ca o investigație majoră de securitate națională. Detaliile sunt limitate, dar am reușit să arăt că unul dintre suspecți, Orlin Roussev, a mințit atunci când a pretins în profilul său LinkedIn că a studiat la Queensland University of Technology între 1997 și 2001. Universitatea australiană mi-a confirmat că nu există date despre un student cu acest nume. Va fi interesant de descoperit ce făcea cu adevărat Roussev în acei ani. Mă aștept ca investigațiile desfășurate în mediul deschis să dezvăluie mai multe despre acești trei bulgari misterioși.

Ceea ce știm deja sună ca o scenă dintr-un roman de spionaj. Roussev a vândut produse de supraveghere unuia dintre cei mai căutați fugari din Europa, Jan Marsalek, născut în Austria și care acum trăiește în Rusia. Marsalek a fost membru al consiliului de administrație al Wirecard, o companie financiară germană, care s-a prăbușit în 2020 cu aproape 2 miliarde de euro dispăruți. Ceea ce părea inițial un caz de fraudă merită acum o perspectivă de contrainformații. O anchetă realizată de Christo Grozev de la Bellingcat a dezvăluit relația strânsă a lui Marsalek cu agenția de informații militare, GRU, a Rusiei. Din motive care nu au fost explicate pe deplin, plecarea grabnică a lui Marsalek spre est a fost facilitată de un oficial superior din cadrul serviciului de securitate al Austriei; în același timp, Grozev a fost nevoit să părăsească Viena din cauza faptului că se află pe o listă rusă de asasinate și autoritățile austriece nu-i pot garanta siguranța.

Aproape capturarea de către Rusia a unei Austrii presupus a fi o democrație solidă, este detaliată într-o nouă carte incendiară, intitulată „Atac surpriză”, scrisă de Peter Gridling, fostul șef al serviciului de securitate BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung). Gridling îi acuză pe membrii Partidului Libertății, de extremă dreapta, care a deținutmai multe posturi sensibile într-un guvern de coaliție instalat în 2017. Ministrul de Interne, Herbert Kickl, l-a suspendat pe Gridling, și se presupune că și-a depășit mandatul, iar o unitate de poliție în uniformă, încălcând toate regulile, a percheziționat sediul BVT și a confiscat o enormă colecție de dosare. Acestea includeau, poate nu întâmplător, documente referitoare la sprijinul rus pentru extremiștii de dreapta. Agențiile străine de spionaj, furioase că secretele pe care le împărtășiseră cu colegii austrieci puteau ajunge acum pe mâini rusești, au întrerupt cooperarea.

Aceasta nu a fost încă reluată în totalitate, cu atât mai mult cu cât Herbert Kickl, un adept fervent al lui Putin și anti-occidental, este acum liderul Partidului Libertății, care, în funcție de sondajele de opinie actuale (30%), pare să se îndrepte spre victorie în alegerile parlamentare programate pentru octombrie 2024. Cartea lui Gridling ar putea avea nevoie de o a doua ediție.

Înapoi în Marea Britanie, se deschide șampania printre vânătorii de spioni care se ocupă de Rusia. Spionii Kremlinului staționați la misiunile diplomatice au fost trimiși acasă; câteva indicii importante ajută la dezvăluirea rețelelor ilegale. Operațiunile chineze reprezintă o mare problemă. O îngrijorare specială, evidențiată în răspunsul guvernului la un raport aspru întocmit de Comitetul pentru Informații și Securitate al Parlamentului, este reprezentată de încercările de a recruta oficiali retrași recent. O investigație realizată de colegii mei de la Times a arătat cum un spion stabilit la Beijing ar putea efectua astfel de operațiuni la distanță, folosind site-ul de networking de afaceri LinkedIn.

Ideea aici este că spionajul nu se referă doar la furtul de secrete de stat. Implică descoperirea unei varietăți de alte informații interne despre conexiuni, vulnerabilități și tendințe (inclusiv în organizațiile care critică Beijingul, precum China Research Group).

Agențiile de spionaj desfășoară, de asemenea, activități în culise pentru a face lucrurile să se întâmple – până la și incluzând marea tradiție austriacă, puciul.

ŞTIRILE ZILEI