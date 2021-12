Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite: În unele cazuri, COVID-19 afectează organele pe termen lung

Această doamnă a avut o formă uşoară de Covid acum două luni, dar încă oboseşte repede şi are simptome respiratorii.

Alţii au probleme şi după mai bine de un an de la Covid. Cauzele sunt multiple.

Mulţi se simt obosiţi, au dureri de cap, de muşchi, de oase şi dificultăţi de respiraţie si de concentrare vreme îndelungată. Dacă simptomele persistă mai mult de trei luni, medicii vorbesc despre sindromul long Covid.

Dr. Cristina Berteanu, medic primar ATI: Poate afecta sistemul hematologic şi pot dezvolta în continuare tromboze, pot apărea tulburări cardiace prin palpitaţii, tahicardie sau brahicardie.

Împreună, medici pneumologi, neurologi, cardiologi şi specialişti în recuperare medicală îi pot ajuta pe oameni să scape de suferinţe.

Unele probleme apar la mai mult timp după boală. La evaluare, specialiştii recomandă programe personalizate de recuperare.

Conf. univ. dr. Gilda Mologhianu, medic primar recuperare medicală: Am avut câteva fracturi de pumn, am avut paralizie la un tânăr, paralizie de plex. Am avut paralizie facială periferică, care pot fi legate cumva, chiar dacă au apărut la distanţă de Covid.

Medicii avertizează că şi persoanele care au avut Covid fără simptome se pot trezi cu diverse pe termen lung din cauza infecţiei cu SARS-CoV-2. Ei spun însă că există o soluţie pentru a preveni astfel de suferinţe: imunizarea anti-Covid, care este posibilă şi în aceste zile de sărbătoare.

