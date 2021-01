Vârstnicii vor fi chemați la vaccin din 15 ianuarie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Într-o postare pe Facebook, managerul spitalului din Găești, Laurențiu Belușică, anunță că centrul de vaccinare din spital a fost deschis și că personalul va administra vaccinul anti-COVID oricui se prezintă voluntar la centru.

Anunțul a stârnit stupoare, pentru că această primă etapă se adresează doar cadrelor medicale.

Laurențiu Belușică, managerul Spitalului din Găești: "Am scris un mesaj pe Facebook. Facebook nu este o sursă de informare. Pe Facebook pot să scriu ce vreau eu. Aș vrea să fac o chestie pentru că sunt doze care rămân și se aruncă. (...) Eu am rămas cu o doză de vaccin care ar fi trebuit să o arunc. Ce fac cu ea? Norocul a fost că am găsit pe cineva din spital care avea dreptul. S-a înscris și a făcut-o".

Autoritățile vor să grăbească lucrurile. Premierul și coordonatorul campaniei de vaccinare anunță imunizarea vârstnicilor din 15 ianuarie.

Ulterior, vor fi vaccinați românii peste 60 de ani și cei cu boli cronice. Li se vor adăuga în jur de 1,5 milioane de persoane care deservesc activități esențiale.

Premierul le-a cerut prefecților să grăbească amenajarea și autorizarea celor aproape o mie de centre de vaccinare din afara spitalelor.

Autoritățile din Iași au anunțat că au capacitatea să înceapă vaccinarea vârstnicilor și a angajaților din căminele rezidenţiale şi medico-sociale pe 11 ianuarie. Aproximativ 60% dintre angajaţi şi beneficiari vor să fie imunizaţi. Vaccinarea se va face cu echipe mobile, organizate în 3 caravane.

Rigoarea coordonării militare a acestei campanii de vaccinare e zdruncinată de ce s-a întâmplat la Slobozia. Acolo vaccinul a ajuns în cutii de pizza.

Imaginile au fost publicate în presa locală.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare: "Nu are legătură cu siguranţa în care sunt transportate, este doar o modalitate în care sunt separate acele doze din pachetul iniţial. Important este să se respecte lanţul de frig, pentru că ele nu sunt transportate efectiv în cutii de carton, ci în cutii frigorifice cu data logger care monitorizează în permanenţă temperatura, iar acest lucru se poate proba în orice moment, pentru că este o datorie a noastră de a asigura condiţiile lanţului de frig. (...) Evident că la preluarea dozelor de vaccin în centrul regional există un proces-verbal de predare-preluare şi există un aviz de însoţire a acestor doze, unde este obligatoriu să se specifice şi să se verifice respectarea condiţiilor de temperatură".

Miercuri, România va primi încă 150.000 de doze de vaccin.

