Centrul Constantin Brâncuși, o lucrare unică, din sticlă, a fost inaugurat la Craiova

O lucrare unică în România, construită integral din sticlă şi dedicată lui Constantin Brâncuşi, a fost inaugurată la Craiova. Complexul muzeal are 12 metri înălțime, cântăreşte 200 de tone şi conţine o interpretare la scară largă a unor opere ale marelui artist. La cinci ani de la începerea lucrărilor, complexul va deveni acum atracția principală a orașului. Şi a primit deja şi vizitatori.

Zoe e din Franţa şi a venit să viziteze Centrul „Constantin Brâncuşi" chiar în ziua deschiderii. A fost impresionată de arhitectura complexului.



ZOE FEULLAR: Am fost impresionată şi cu această ocazie am aflat, pentru prima dată, că între Constantin Brâncuşi şi centrul Pompidou de la Paris este o mare legătură. Am înţeles că Brâncuşi a trăit şi a creat cele mai multe opere la Paris şi voi merge şi la centrul Pompidou, la muzeul lui Brâncuşi de acolo.



Complexul muzeal a fost inaugurat cu un spectacol al soliștilor Renata Vari, Mihai Ungureanu și al Filarmonicii Oltenia. Cei prezenți au urmărit și proiecții video pe fațada Muzeului de Artă. Unii au venit special la Craiova ca să viziteze centrul. Spun că a meritat aşteptarea.



Construcția marelui ou brâncușian a început în 2015, din fonduri europene, însă firma constructoare a intrat în faliment, astfel că întreaga construcție a fost realizată din banii Consiliului Județean Dolj. Proiectul unic în lume a fost gândit de celebrul arhitect Dorin Ștefan.

DORIN ȘTEFAN, architect: Câteva persoane cu care m-am privit ochi în ochi pe parcursul celor 12 ani, pentru că au trecut 12 ani de la prima convorbire pe această temă.



Centrul găzduiește informații despre parcursul artistic al lui Constantin Brâncuși, date biografice, dar și grinzile din lemn, recuperate în urma demolării atelierelor lui din Paris.

Lucrările lui Brâncuși aflate în colecția Muzeului de Artă Craiova pot fi vizualizate sub forma unor proiecții 3D. Centrul este deschis de miercuri până duminică, între 10:00 și 22:00, iar accesul este gratuit.

