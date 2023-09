Centre sociale amendate, dar funcționale. Directorul DGASPC Giurgiu: Aceste centre cu copii sunt cu măsură de plasament stabilită de instanţa de judecată. Unde-i duc? Că sunt 10 hotărâri judecătoreşti pe care le încalc

În căminele și centrele pentru copii și tineri administrate de autorităţile locale din Giurgiu, comisarii ANPC au descoperit mizerie, saltele murdare, calorifere și paturi metalice ruginite, scaune rupte, grupuri sanitare cu igrasie și dotări deteriorate în bucătarii, dormitoare și curți.

Au fost aplicate amenzi în valoare de 100.000 lei şi au fost retrase definitiv produse neconforme în valoare de 6.500 lei.

Horia Constantinescu, ANPC: "Situaţia este de foarte mulţi ani, probabil, aceeaşi pentru că inclusiv clădirile achiziţionate în vederea dedicării acestora pentru a adăposti persoanele cu nevoi speciale sunt unele construite din chirpici, cu deficienţe majore structurale. (...) De asemenea, mobilierul din bucătărie este total neadecvat. (...) Saltele aflate într-o avansată stare de murdărie şi de degradare."

Autorităţile care ar fi trebuit să se asigure că persoanele cazate în căminele familiale sunt bine îngrijite dau vina pe lipsa investiţiilor şi susţin că aceste centre nu pot fi închise, pentru că nu au cum să-i mute pe beneficiari fără o decizie judecătorească.

Gheorghe Paraschiv, director DGASPC Giurgiu: "De la începutul anului, noi am avut o serie întreagă de controale la toate centrele, bătrâni, adulţi cu dizabilităţi, copii. Am avut peste 300 de controale. Controalele au scos în evidenţă că nu am avut nicio problemă cu beneficiarii, în schimb avem o problemă legată de dotări şi investiţii. (...) Centrul de facto nu e închis, el funcţionează în continuare. Aceste centre cu copii sunt copii cu măsură de plasament stabilită de instanţa de judecată. (...) Unde-i duc? Că sunt 10 hotărâri judecătoreşti pe care le încalc."

Abandonat pe când avea doar două luni şi crescut la orfelinat, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, susţine că toate aceste centre ar trebui desfiinţate. El spune că 9 din 10 copii instituţionalizaţi nu au nicio şansă la o viaţă normală şi că una dintre soluţii ar fi relaxarea adopţiilor internaţionale.

Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor şi Adopţie: "Noi, după aproape 33 de ani, încă mai avem funcționale genul acesta de centre extrem, extrem de vechi, și pentru care nu vrem să acceptăm că aceste centre trebuiesc închise. (...) Flexibilizăm adopția națională și, de ce nu, putem vorbi de o regândire a adopției internaționale măcar la nivelul UE. (...) Eu cred că vorbim de un genocid emoțional, acești copii, la 18 ani, părăsesc aceste instituții, sunt niște legume. Doar 10% dintre ei reușesc."

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în România sunt aproximativ 46.000 de copii în protecţie socială, dintre care 15.000 în sistem rezidenţial şi 2.000 în centre de plasament.

Atenție, la numărul de urgență 119 se pot semnala cazurile de abuz asupra copiilor!

