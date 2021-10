Centre de vaccinare cu program prelungit în București, la fiecare sfârșit de săptămână

Ținând cont de adresabilitate în creștere a persoanelor pentru vaccinare, am decis ca pentru Municipiul București, la fiecare final de săptămână, până la finalul acestui an să organizăm un astfel de maraton, într-un centru de vaccinare din fiecare sector, care să asigure o accesibilitate, după un program prelungit, al persoanelor la vaccinare. În următoarele zile vom anunța care sunt centrele. Ceea ce noi am propus este să avem un program de la 8 dimineața până la 12 noaptea. Pe perioada nopții să asigurăm igienizarea, a spus Valeriu Gheorghiță

Aceeași abordare aș lansa-o către celelalte aglomerări urbane, către orașele mari, pentru a organiza la sfârșitul fiecărei săptămâni a cel puțin un centru care să aibă programul prelungit, a trasnsmis Coordonatorul Campaniei pentru Vaccinare.

