Celule musculare umane, lansate în spaţiu pentru studierea procesului de îmbătrânire

Spațiu / FOTO: NASA

Experimentul, intitulat MicroAge, urmează să fie lansat marţi către Staţia Spaţială Internaţională (ISS).



Spaţiul va fi utilizat pentru a înţelege ce se întâmplă cu muşchii umani în timp ce oamenii îmbătrânesc şi care este motivul din spatele acestor modificări.



Celulele musculare umane crescute în laborator, de mărimea unui bob de orez, au fost amplasate în suporturi mici, de dimensiunea unei ascuţitoare, realizate la imprimante 3D.



Odată ajunse în spaţiu, ele vor fi stimulate cu ajutorul energiei electrice pentru a se induce contracţii în ţesutul muscular, iar oamenii de ştiinţă vor analiza îndeaproape ce se întâmplă.



Timpul petrecut în condiţii de gravitaţie zero le poate provoca astronauţilor o slăbire a muşchilor - aşa cum se întâmplă la o vârstă înaintată - însă aceştia îşi revin odată cu întoarcerea lor pe Pământ.



Un grup de cercetători de la Universitatea din Liverpool va studia, cu finanţare de la Agenţia Spaţială a Marii Britanii, ce se întâmplă cu ţesutul muscular în spaţiu şi va compara constatările cu ceea ce se petrece pe Pământ.



Acest lucru va contribui la rezolvarea misterului cu privire la motivul pentru care muşchii devin mai slabi odată cu înaintarea în vârstă şi la identificarea unor modalităţi de a preveni acest proces.



Muşchii pierd din masă şi putere pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, iar acest lucru poate afecta capacitatea de a îndeplini sarcini de zi cu zi şi poate provoca o serie de probleme, inclusiv un risc mai mare de cădere şi timpi mai îndelungaţi de recuperare în urma leziunilor suferite.



Profesorul Malcolm Jackson de la Universitatea din Liverpool a declarat: ''Îmbătrânirea este una dintre cele mai mari provocări ale secolului 21, iar noi vom învăţa o mulţime de lucruri despre modul în care muşchiul răspunde la microgravitaţie şi îmbătrânire în urma datelor pe care le obţinem din acest studiu''.



''Echipa a trebuit să muncească extrem de mult în ultimii trei ani pentru a depăşi numeroasele provocări asociate trimiterii ştiinţei noastre în spaţiu. De exemplu, echipamentul electronic necesar pentru a întreprinde aceste studii umple de obicei un birou mare, însă noi am reuşit să îl micşorăm până la dimensiunea unui pachet de cărţi. Această activitate de dezvoltare pe sisteme automatizate şi miniaturizate reprezintă o inovaţie interesantă ce ar putea avea o aplicaţie mai extinsă în viitor'', a precizat Jackson.



Kayser Space, cu sediul la Harwell Space Cluster din Oxfordshire, a proiectat şi construit hardware-ul ştiinţific în vederea adaptării celulelor musculare pentru a se asigura că acestea supravieţuiesc potenţialelor schimbări de temperatură, vibraţiilor şi forţei G din timpul lansării.



Ministrul Ştiinţei din Marea Britanie, George Freeman, a declarat că ''cercetarea astronauţilor noştri oameni de ştiinţă, precum Tim Peake, asupra pierderii musculare în timpul microgravitaţiei din spaţiu ajută la identificarea potenţialelor remedii pentru bolile musculo-scheletice, care provoacă agonie pentru milioane (de persoane) şi costuri de miliarde pentru NHS''.



''Prin valorificarea mediului unic de pe Staţia Spaţială Internaţională, cercetătorii noştri pionieri ne-ar putea ajuta pe toţi să fim mai sănătoşi şi mai puternici'', a adăugat oficialul.



Experimentul MicroAge urmează să fie lansat cu o rachetă SpaceX Falcon 9 de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida, marţi, la ora 10:00 GMT.



Proiectul experimental va reveni pe Pământ în ianuarie 2022 şi va fi analizat în continuare.



Persoanele interesate pot fi la curent cu evoluţia acestui studiu prin intermediul aplicaţiei MicroAge.

sursa agerpres

