Celebrul căpitan Kirk din "Star Trek" a scris istorie. La 90 de ani, William Shatner este cea mai în vârstă persoană care a ajuns în spaţiu

Alături de el, în capsula Blue Origin, destinată turismului spaţial, s-au aflat alţi trei pasageri. Toţi au ajuns la limita spaţiului cosmic, la 106 km deasupra Pământului şi au avut ocazia de a încerca senzaţia imponderabilităţii. Actorul de origine canadiană, care l-a interpretat pe căpitanul Kirk din popularul serial Star Trek în anii '60, a fost invitat să ia parte la acest voiaj de miliardarul Jeff Bezos, mare fan al seriei.

Călătoria a durat exact 10 minute şi 17 secunde. Când a pus din nou picioarele de pământ, actorul William Shatner abia şi-a putut stăpâni emoţiile.

Acesta a fost cel de-al doilea zbor cu echipaj uman al vehiculului spaţial dezvoltat de Blue Origin, o companie deţinută de miliardarul Jeff Bezos, care doreşte să devină un jucător important în sectorul turismului spaţial.

Într-un mesaj publicat pe Twitter în timpul zborului, William Shatner a publicat o fotografie cu logoul companiei Blue Origin suprapus peste logoul "Star Trek" şi a postat un mesaj în care a dezvăluit că pe parcursul vieţii sale a simţit că "un mare ocean de adevăruri încă nedescoperite se întinde" în faţa lui.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, diverting myself in now & then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. pic.twitter.com/ZY2Ka8ij7z