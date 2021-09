Cele mai mari universităţi bucureştene vor începe cursurile în format hibrid

Marile universităţi bucureştene vor începe cursurile semestrului I din noul an de învăţământ în format hibrid - online şi cu prezenţă fizică, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară în contextul pandemiei cu noul coronavirus.

Universitatea București / FOTO: unibuc.ro

Cursurile la Universitatea din Bucureşti vor începe într-o formulă "mixtă" aleasă de către Consiliile facultăţilor, potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Mirabela Amarandei.

"Consiliile facultăţilor au putut decide cu privire la modalitatea de începere a anului universitar. Se distinge formula mixtă aleasă de către Consiliile facultăţilor - o formulă hibridă care permite atât învăţământul online, cât şi prezenţă în sala de curs acolo unde condiţiile pot permite şi unde numărul de studenţi, grupele de studenţi sunt reduse. Vorbim de un maxim de 50 de studenţi per grupă, aşa cum a fost recomandarea Senatului UB. Pe de altă parte, se remarcă şi facultăţi care urmărind interesul educaţional au ales varianta prezenţei în sala de curs sau laborator. Discutăm de facultăţile de ştiinţe - Fizică, Biologie, Chimie, care au ales fie varianta prezenţei fizice, fie varianta preponderent a prezenţei fizice. Deci o variantă hibridă. Nu în ultimul rând, sunt şi facultăţi care au decis cursuri susţinute online. Discutăm aici de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, spre exemplu., a declarat, pentru Amarandei, potrivit Agerpres.

Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Mihnea Costoiu, a precizat, că anul acesta se intenţionează să se înceapă cursurile în sistem hibrid, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, activităţile de curs se vor desfăşura în sistem online ca şi anul trecut pe platforme pe care universitatea le are disponibile atât în activitate live, cât şi platformele asincron cu lecţiile puse la dispoziţie şi cu teste pe care fiecare profesor le are pregătite.

"În acelaşi timp, activitatea practică - seminarii, laboratoare, proiecte - se va desfăşura în regim obişnuit cu prezenţa fizică a studenţilor în campusul universităţii. Sperăm să putem să desfăşurăm acest mod de lucru pe tot parcursul anului universitar", a spus Costoiu.

El a subliniat că vor fi respectate toate măsurile de protecţie sanitară în contextul pandemiei de COVID-19.

Şi studenţii Academiei de Studii Economice vor începe noul an universitar în sistem mixt.

"Vom face un sistem mixt. Seminarele le vom face cu prezenţă fizică, iar cursurile în sistem online. Am programat de aşa natură încât grupele să fie sub 25 de studenţi. Am calculat şi capacitatea sălilor noastre să asigurăm distanţarea fizică - acel metru între copii, adică un scaun da, unul nu. Purtăm mască tot timpul de la intrarea în instituţie pe tot parcursul orelor atât cadrele didactice, cât şi studenţii. Cu 45 de zile înainte de începerea sesiunii vom avea o procedură de examinare în funcţie de evoluţia pandemiei. Mi-aş dori să revenim şi cu examenele în sistem fizic pe grupe cum făceam pe vremuri. (...) Probabil că vom da pe grupe, în funcţie de incidenţă", a declarat, pentru rectorul ASE, Nicolae Istudor, potrivit Agerpres.

Hotărârea Senatului UMF "Carol Davila", adoptată cu majoritate de voturi, este de a desfăşura cursurile cu prezenţă fizică, a informat, conducerea universităţii.

"Decizia a fost luată luând în considerare procentul ridicat de cadre didactice şi de studenţi medicinişti vaccinaţi şi situaţia epidemiologică actuală. Dacă evoluţia situaţiei epidemiologice va impune, conducerea UMF "Carol Davila" va adapta modalitatea de predare astfel încât să permită atât un învăţământ de calitate, cât şi o siguranţă ridicată a participanţilor la procesul educative, a afirmat sursa citată.

Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative - SNSPA a hotărât ca toate activităţile didactice aferente semestrului I al anului universitar 2021-2022 să se desfăşoare online.

La începutul lunii octombrie, structurile academice ale SNSPA vor organiza activităţi extracurriculare facultative, în special pentru studenţii din anul I, cu prezenţă fizică în sediul universităţii. Activităţile se vor desfăşura cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă stabilite de autorităţi la momentul organizării acestora.

"Cu ajutorul colegilor de la Departamentul de Sociologie, care au realizat o cercetare online, la care au participat 3.576 de studenţi şi studente de la toate structurile academice din cadrul SNSPA, studii universitare de licenţă şi masterat, am aflat că cei mai mulţi dintre studenţii SNSPA şi-ar dori ca activităţile de curs şi seminar să se desfăşoare în regim online, ca anul trecut. Ştim astăzi că 49% dintre studenţii SNSPA sunt vaccinaţi, ceea ce înseamnă foarte mult, raportat la situaţia pe ţară, pe grupa lor de vârstă. De asemenea, ştim că 78% dintre studenţii noştri consideră foarte bună şi bună experienţa de învăţare online din anul universitar anterior. Nu în ultimul rând, avem 53% dintre studenţi care doresc continuarea procesului de educaţie în regim online, iar alţi 18% doresc online, dar şi cu activităţi desfăşurate în sălile de clasă (mixt/hibrid)", a afirmat rectorul SNSPA Remus Pricopie, potrivit unui comunicat de presă.

