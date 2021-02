Cele mai căutate meserii în țară și în spațiul european: muncitor la asamblarea şi montarea pieselor, respectiv lucrător în agricultură (Danemarca)

Muncitori

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.113); montator subansamble (410); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (409); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (396); lucrător comercial (396); manipulant mărfuri (372); vânzător (341); agent de securitate (282); muncitor necalificat în industria confecţiilor (241); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (214).



Din cele 12.042 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 858 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (medic, programator, inginer construcţii, inginer mecanic, proiectant, consilier/expert/in-spector/economist etc), 2.748 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de vânzări, agent de securitate, asistent medical, funcţionar informaţii clienţi etc), 3.135 pentru persoanele cu studii profesionale (lucrător comercial, agent securitate, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecţioner-asamblor articole din textile, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături etc.), restul locurilor de muncă 5.301 fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, agent securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor etc.).



Oferta locurilor de muncă vacante la nivel naţional este actualizată, în timp real, pe site-ul ANOFM şi poate fi accesată în secţiunea Locuri de Muncă Vacante.



430 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European



Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 430 locuri de muncă vacante, după cum urmează:



Danemarca - 310 locuri de muncă pentru: lucrători în agricultură, specialist IT;

Norvegia - 60 locuri de muncă pentru: medic, dentist, măcelar, dezosator, ghid pentru caiac, ghid (stagiar) pentru caiac, mecanic semiremorcă, mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto, zidar/faianţar;

Malta - 25 locuri de muncă pentru: tehnician de proces, mecanic naval;

Suedia - 20 locuri de muncă pentru: culegător căpşune;

Germania - 5 locuri de muncă pentru: operator maşină de îndoit (f/b), şofer de camion;

Polonia - 5 locuri de muncă pentru: dulgher, zidar, fierar betonist;

Spania - două locuri de muncă pentru: dogar;

Finlanda - două locuri de muncă pentru: operator-procesator de miere, apicultor;

Irlanda - un loc de muncă pentru: coordonator clinică ce oferă servicii de asistenţă medicală veterinară.

