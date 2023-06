Cel puţin 31 de persoane și-au pierdut viața după o explozie într-un restaurant din China

"O scurgere de gaz petrolier lichefiat (...) a provocat o explozie în cursul folosirii grătarului unui restaurant", a explicat agenţia, citând comitetul regional al Partidului comunist chinez.



Alte şapte persoane au primit îngrijiri, una dintre ele fiind în "stare critică", a precizat Xinhua.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE