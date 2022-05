VIDEO. Cel puțin 14 persoane au decedat din cauza prăbuşirii unei clădiri în construcție, în Iran. Criticii cred că imobilul era slab calitativ ca urmare a eforturilor de a reduce costurile

Centrul comercial Metropol, o clădire cu zece etaje din oraşul-port Abadan, era în curs de construire şi s-a prăbuşit luni.

Eforturile de salvare vor continua miercuri, a anunţat ministrul de interne iranian Ahmad Wahidi, potrivit media locale.



Autorităţile iraniene se tem că numărul deceselor ar putea creşte întrucât se crede că aproximativ 50 de persoane sunt prinse sub dărâmături.

Cauza prăbuşirii clădirii nu este clară. Criticii sunt de părere că imobilul era slab calitativ ca urmare a eforturilor de a reduce costurile.

May 24 - #Abadan, southwest #Iran

Regime authorities are failing to take adequate measures after yesterday's Metropol building collapse.

Official reports indicate 10 dead and 32 injured.

Dozens may still be under the rubble.pic.twitter.com/9NLfP6INBA