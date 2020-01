Cel puțin 54 de morți și peste 30.000 de oameni, evacuați în urma inundațiilor din Brazilia

Furtunile din ultimele zile au cauzat inundații și alunecări de teren, scufundând cartiere întregi și distrugând casele din statele Minas Gerais, Espirito Santo și Rio de Janeiro.

Ploile au scăzut până luni, dar era de așteptat să se reia la sfârșitul acestei săptămâni în unele zone.

Cei evacuați au fost adăpostiți în adăposturi improvizate din biserici, școli și secții de pompieri. Autoritățile locale au solicitat donații de haine, cearceafuri și saltele pentru victime.

Dog fights for survival in a flood in Cachoeira de Itapemirim / ES..Brasil. pic.twitter.com/K25hjnDfWO