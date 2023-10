Cel puțin 10 oameni au murit și 25 au fost răniți în India, în urma coliziunii a două trenuri de pasageri

Cel puţin 3 vagoane ale unuia dintre trenuri au deraiat în urma impactului, a declarat Nagalakshmi S., un oficial guvernamental din districtul Vizianagaram, aflat în apropierea locului accidentului feroviar.

#WATCH | Andhra Pradesh train accident | Rescue operations underway



6 people died and 18 injured in the Andhra Pradesh train accident: Deepika, SP, Vizianagaram pic.twitter.com/x2Rx13mfXf