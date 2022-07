Cel puțin 6 persoane au murit după ce au fost surprinse de o avalanșă în Munții Dolomiți. Fenomenul înfricoșător, surprins într-un material video

Duminică seara sunt în desfășurare operațiunile de salvare.

Cinci elicoptere au fost mobilizate în cadrul acestor operațiuni. Zeci de salvatori alpini încearcă să recupereze trupurile victimelor.

Cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața și cel puțin 10 au fost rănite.

Gheața s-a desprins în două locuri, iar blocul a pornit la vale cu un zgomot foarte puternic.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP