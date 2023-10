Cel puțin 51 de morți după ce o rachetă rusească a lovit un magazin alimentar din regiunea Harkov. Autorităţile au declarat trei zile de doliu

O rachetă a lovit un magazin alimentar din regiunea Harkov / FOTO: Twitter Andriy Yermak

ACTUALIZARE Numărul morților în satul Hroza a crescut la 51, potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei.

În regiunea Harkov a fost declarată o perioadă de doliu de trei zile, între 6 și 8 octombrie.

Russian missile struck an ordinary grocery store in the Kupiansk district of the Kharkiv region. This was a fully deliberate, demonstrative, and brutal terrorist attack.



As of now, more than 51 people have been reported dead. My condolences to all those who have lost their loved… pic.twitter.com/yxIW2Xwy35 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Zelenski: Acesta a fost un act terorist complet deliberat, demonstrativ și brutal. Până în prezent, au fost raportate 51 de persoane decedate. Condoleanțele mele tuturor celor care și-au pierdut rudele! Răniții sunt trataţi în spitale. Terorismul rusesc trebuie oprit. Toți cei care ajută Rusia să ocolească sancțiunile sunt criminali. Cei care continuă să sprijine Rusia susțin răul.

The number of dead in the village of #Hroza increased to 51, according to the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko. Debris removal continues.



A three-day mourning period has been declared in Kharkiv Region from October 6 to October 8.



Zelenskyy… pic.twitter.com/nvpfRcVj6n — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2023

Cel puţin "48 de persoane au fost ucise" în acest sat situat lângă oraşul Kupiansk, nu departe de linia frontului cu armata rusă, a declarat Zelenski, denunţând o "crimă rusă în mod evident brutală".

Andriy Yermak, un purtător de cuvânt al lui Zelenski, a confirmat că bilanțul loviturii rusești din regiunea Harkov este acum de 48 de morți.

A Russian missile hit a civilian object in the village of Hroza, Kupiansk district.



So far, we know that 48 lives were lost, a 6-year-old boy among them.



There are also 6 injured, including a young girl.



Rescue operations are ongoing.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/prDMezij1S — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 5, 2023

„O rachetă rusească a lovit un obiect civil în satul Hroza, districtul Kupiansk. Până în prezent, știm că au fost pierdute 48 de vieți, printre care și un băiat de 6 ani. Există, de asemenea, 6 răniți, printre care și o fetiță. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare”, a scris el pe Twitter.

