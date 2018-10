Cel puțin 4 oameni au fost uciși într-un atac armat la o sinagogă din Pittsburg, SUA. Atacatorul a fost capturat

Avea asupra sa mai multe arme.

Credincioșii participau la o slujbă la sinagoga Copacul Vieții.

La fața locului s-au deplasat forțe de elită SWAT, echipe ale FBI, polițiști și numeroase ambulanțe. Sunt cel puțin 4 morți potrivit CNN și mai mulți răniți, posibil 8.

Trei polițiști ar fi fost împuțcați în timpul operațiunilor de la sinagoga, potrivit unor surse citate de presa americană.

Polițiștii i-au sfătuit pe localnici să rămână la adăpost până când zona va fi complet asigurată.

Atacatorul a fost capturat cu puțin timp în urmă.

Nu au fost identificați alți trăgatori. Știm până acum că bărbatul arestat are 46 de ani și este interogat de autorități.

Președintele Donald Trump a scris pe Twitter că urmărește cu atenție derularea evenimentelor: ”Urmăresc desfășurarea evenimentelor din Pittsburgh, Pennsylvania. Forțele de ordine sunt la fața locului. Oamenii din zona Squirrel Hill ar trebui să rămână la adăpost. Se pare că sunt mai multe victime. Aveți grijă, atacator activ. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți”.

