Cel puțin șase persoane au murit și alte zeci au fost rănite într-o explozie produsă pe o stradă aglomerată din Istanbul. Erdogan: A fost un atac perfid cu bombă

În imagini surprinse de amatori și difuzate de presa locală și în social media se aude o bubuitură puternică urmată de flăcări. La fața locului au fost desfășurate imediat contingente importante de polițiști, pompieri și ambulanțe. Reprezentanții organizației umanitare Semiluna Roșie, echivalentul din Turcia al Crucii Roșii, au anunțat că unități de sânge sunt transferate la spitalele din apropierea locului unde s-a produs incidentul.

ACTUALIZARE Președintele Erdogan a declarat, înainte de a pleca la summitul G20 din Indonezia, că a avut loc "un atac perfid cu bombă."

ACTUALIZARE Jurnalista TVR Ioana Dumitrescu a declarat la TVR INFO că este vorba, probabil, despre un atac terorist. Autoritățile nu au făcut până acum declarații în acest sens, de aceea de vorbește, deocamdată, despre un "incident de securitate."

ACTUALIZARE Președintele Recep Tayyip Erdoğan a confirmat pentru presa locală că șase persoane au decedat în urma exploziilor, iar 53 au fost rănite potrivit TVR INFO.

ACTUALIZARE Patru persoane au fost ucise și 38 rănite, potrivit Reuters.

ACTUALIZARE Cel puțin patru persoane au fost ucise și zeci sunt rănite în explozie, a anunțat guvernatorul orașului Istanbul.

ACTUALIZARE Momentul exploziei a fost surprins și de camerele de supraveghere din zonă.

ACTUALIZARE Potrivit Reuters, cel puțin o persoană a murit.

Potrivit presei locale, sunt cel puțin 11 oameni răniți. Deocamdată nu sunt informații oficiale despre ce s-a întâmplat exact, dacă a fost vorba despre o bombă sau un alt tip de incident. Momentul exploziei a fost surprins în înregistrări video care au apărut pe rețelele de socializare.

An explosion in central Istanbul, Turkey



The moment of the explosion on Istiklal Street in Istanbul. There are casualties among passers-by. pic.twitter.com/kuhw9VWmVa