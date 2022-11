Cel puțin șase persoane au murit și alte zeci au fost rănite într-o explozie produsă pe o stradă aglomerată din Istanbul. Erdogan: Atacatorii vor fi prinși și pedepsiți

În imagini surprinse de amatori și difuzate de presa locală și în social media se aude o bubuitură puternică urmată de flăcări. La fața locului au fost desfășurate imediat contingente importante de polițiști, pompieri și ambulanțe. Reprezentanții organizației umanitare Semiluna Roșie, echivalentul din Turcia al Crucii Roșii, au anunțat că unități de sânge sunt transferate la spitalele din apropierea locului unde s-a produs incidentul.

ACTUALIZARE Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că, până la acest moment, autoritățile locale au transmis reprezentanților consulari că nu au fost identificați cetățeni români printre victime, iar la nivelul Consulatului General nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537 , apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al oficiului consular: +90 533 5420695.

ACTUALIZARE "Imediat după explozie, ofițerii de poliție au fost trimiși în zonă și toți răniții au fost transportați la spitalele din apropiere. Poliția continuă eforturile pentru identificarea autorilor acestui atac. Toți cei responsabili vor fi identificați și pedepsiți aspru", a declarat președintele turc.

ACTUALIZARE ​Nu sunt, deocamdată, informații dacă printre victimele exploziei din Istanbul sunt și cetățeni români. Ministerul român de externe nu a făcut niciun anunț până acum.

ACTUALIZARE Președintele Erdogan a declarat, înainte de a pleca la summitul G20 din Indonezia, că a avut loc "un atac perfid cu bombă."

ACTUALIZARE Jurnalista TVR Ioana Dumitrescu a declarat la TVR INFO că este vorba, probabil, despre un atac terorist. Autoritățile nu au făcut până acum declarații în acest sens, de aceea de vorbește, deocamdată, despre un "incident de securitate."

ACTUALIZARE Președintele Recep Tayyip Erdoğan a confirmat pentru presa locală că șase persoane au decedat în urma exploziilor, iar 53 au fost rănite potrivit TVR INFO.

ACTUALIZARE Patru persoane au fost ucise și 38 rănite, potrivit Reuters.

ACTUALIZARE Cel puțin patru persoane au fost ucise și zeci sunt rănite în explozie, a anunțat guvernatorul orașului Istanbul.

ACTUALIZARE Momentul exploziei a fost surprins și de camerele de supraveghere din zonă.

ACTUALIZARE Potrivit Reuters, cel puțin o persoană a murit.

Potrivit presei locale, sunt cel puțin 11 oameni răniți. Deocamdată nu sunt informații oficiale despre ce s-a întâmplat exact, dacă a fost vorba despre o bombă sau un alt tip de incident. Momentul exploziei a fost surprins în înregistrări video care au apărut pe rețelele de socializare.

An explosion in central Istanbul, Turkey



The moment of the explosion on Istiklal Street in Istanbul. There are casualties among passers-by. pic.twitter.com/kuhw9VWmVa