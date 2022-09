"Cei care scriu istorie în fiecare zi", invitați la Casa Albă. Elton John va susține un concert

Casa Albă / FOTO: Shutterstock

Joe Biden şi soţia lui, Jill Biden, vor să îşi exprime totodată aprecierea faţă de viaţa şi activitatea legendarului artist pop britanic, se precizează în comunicat.

Casa Albă îi va invita la concert pe cei "care scriu istorie în fiecare zi" - profesori, personal sanitar, lucrători din prima linie, studenţi, activişti pentru drepturile LGBT+ şi persoane care militează acordarea unei atenţii sporite sănătăţii mintale.



Preşedintele şi soţia lui vor ține câte un discurs.



Evenimentul de vineri va purta numele "The Cure of Troy", inspirat de un poem semnat de Seamus Heaney, pe care Biden l-a menţionat deseori drept poetul său preferat, potrivit CNN.



Elton John, care a împlinit vârsta de 75 de ani în primăvară, este cunoscut pentru hiturile sale celebre în întreaga lume precum "Goodbye Yellow Brick Road", "Your Song", "Rocket Man" sau "Can You Feel The Love Tonight", dar şi pentru implicarea sa în asociaţii, în special în lupta împotriva SIDA.



Artistul a vândut peste 300 de milioane de discuri în întreaga lume, notează AFP, preluată de Agerpres.

