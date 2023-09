Cei 20 de militari români care au participat la Jocurile Invictus de la Dusseldorf, invitați speciali la Palatul Elisabeta. Principele Radu: Faceţi o notă aparte în concertul public al vieţii româneşti şi europene

Sportivii, familiile lor şi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale au fost invitaţi de Alteţa Sa Principele Radu, al căror Înalt Patronaj îl au şi care i-a însoţit şi în Germania pentru a-i susţine din tribună. Veteranii răniți în teatrele de operațiuni au concurat la opt discipline printre care tir cu arcul, atletism, ciclism și înot şi s-au întors acasă cu patru medalii de aur, cinci de argint și cinci de bronz.

Povestea lor este o adevărată lecţie de viaţă care vorbeşte despre eroism, curaj, tenacitate şi spirit de echipă.

Marius Taifas, bronz la înot 50 m liber: Am fost foarte emoționat. Am participat la o disciplină la care nu am obținut până acum nicio medalie. Cred că a obținut un coleg locul V la Sydney. Este o disciplină foarte frumoasă, de doi ani mă pregătesc.

Ioan Iosif Reman, caporal clasa I, argint la tir cu arcul pe echipe: Mi se pare foarte păcut, am scăpat de emoţii, am avut parte de o primire călduroasă, Majestatea Sa mi-a semnat şi un drapel, sunt foarte onorat.

Principele Radu: Aş vrea doar să vă spun încă o dată că exemplul pe care îl daţi societăţii este extraordinar de valoros, pentru că trăim într-o lume care, de multe ori, este condusă de idei exact invers decât cele pe care dumneavoastră le susţineţi. Faceţi o notă aparte în concertul public al vieţii româneşti şi europene, pentru că aveţi o profesie care vă aşează într-un loc cu totul ieşit din comun.

