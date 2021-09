Cea mai mare pictură de artă murală din lume care purifică aerul a fost inaugurată la Constanța. Organizatorii pregătesc documentația pentru Guinness Book

La Constanţa a fost inaugurată cea mai mare pictură murală din lume, realizată cu o vopsea specială, care purifică aerul. Lucrarea are o suprafață de aproape 2.000 de metri pătraţi şi transmite un mesaj important şi anume că e necesar să protejăm eco-sistemele acvatice. A fost realizată pe un zid din oraş, lângă mare şi are un ecran pe care se vor proiecta filme.

O lună de zile, la foc continuu, atât au lucrat artiștii pentru ca totul să iasă perfect, mai ales că au folosit o vopsea specială, cu o viteză mare de uscare, capabilă să purifice aerul.

”Am vrut din peretele acesta să fac un landmark. Am lucrat și noaptea și ziua. A fost destul de intens. Suprafață este de aproape 2.000 de metri pătrați. Vopseaua are o proprietate specială și se usucă foarte repede și trebuie să te miști în paralel cu ea”, a povestit Alex Baciu, artistul care a realizat lucrarea.

Pictura murală care purifică aerul a fost realizată la inițiativa unei organizații pentru protecția mediului înconjurător. Pictura va neutraliza aproximativ 140 de kilograme de dioxid de carbon, în următoarea perioadă.

”Este un mesaj global la nivel planetar, un memorandum, un manifest pentru a încerca să ne reîmprietenim cu natură și natură să rămână casă noastră. Avem toată documentația pentru Guinness Book, avem două etape importante, am primit deja documentația principală”, a spus Andrei Cosuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow.

„Reflexii marine - Fața nevăzută a poluării", așa se intitulează cea mai mare pictură de artă murală din lume care purifică aerul.

Pictura are o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar vopseaua cu care a fost realizată are capacitatea de a rezistă la intemperii. Opera de artă are o garanție de zece ani și este, de fapt, un mesaj să ne reîmprietenim cu natura.

Pictura din Constanța reprezintă are capacitatea de purificare a zeci de copaci maturi. Pictura include şi un ecran de cinema, care o face interactivă. Ecranul nu are o formă dreaptă şi va permite publicului să urmărească proiecțiile direct de pe plajă.

