La apogeu, satelitul nostru natural a fost acoperit în proporție de 97 la sută de umbra Pământului.

Eclipsa a putut fi văzută și din Europa de Vest, America de Nord, estul Australiei, Japonia și Noua Zeelandă. Nu a fost vizibilă din România, unde următoarea eclipsă totală va fi în mai 2022.

Movie of the "NEAR TOTAL ECLIPSE." LONGEST PARTIAL LUNAR ECLIPSE in 580 years occurs on morning of November 19th. 1st parts of the eclipse begin at 1:02AM EST. Max eclipse occurs at 4:02 AM when 97% of MOON in darkest part of Earth's shadow. pic.twitter.com/2HwPpqPbbd