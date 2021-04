Cea mai furioasă caracatiţă, atac asupra unui bărbat și fetiței lui, în apele Australiei. Imaginile au devenit virale

Geologul şi autorul Lance Karlson tocmai se pregătea să înoate în apropierea staţiunii în care era cazat împreună cu familia, în Golful Geographe de pe coasta de sud-vest a Australiei, când a observat ieşind din apă ceea ce a crezut că este coada unei pisici de mare care ataca un pescăruş.

După ce s-a apropiat împreună cu fiica sa în vârstă de doi ani, a descoperit că era vorba despre o caracatiţă şi a început să o filmeze.

Caracatiţa, aflată în apele de mică adâncime, l-a atacat brusc pe Karlson cu tentaculele, după cum se poate vedea în imaginile devenite virale.

''Caracatiţa s-a năpustit asupra noastră, ceea ce a fost un adevărat şoc'', a povestit Karlson într-un comentariu transmis Reuters prin e-mail.

După ce a instalat pe plajă un cort pentru protecţie solară pentru familia sa, Karlston şi-a pus ochelarii de înot şi a intrat singur în apă pentru a explora mai multe carapace de crab despre care bănuia că fuseseră lăsate în urmă de vieţuitoare marine dispărute.

În timp ce înota, a simţit o senzaţie de biciuire pe mână, urmată de altele, mai intense, pe gât şi în zona superioară a spatelui.

''Ochelarii mi s-au aburit, apa s-a tulburat dintr-o dată şi-mi aduc aminte că am fost şocat şi confuz'', a adăugat el în e-mail.

Karlson a povestit că s-a grăbit să revină la mal unde a constatat că avea urme de la tentacule pe mână, gât şi spate. Pentru că nu a avut la îndemână oţet, tratamentul lui obişnuit împotriva usturimii provocate de vieţuitoare acvatice, a turnat cola pe zonele afectate, ceea ce i-a ameliorat senzaţia neplăcută.

Înregistrarea video postată de Karlson, însoţită de comentariul ''Cea mai furioasă caracatiţă din Golful Geographe!'' a fost distribuită pe scară largă.

Karlson a declarat că a resimţit reţinere, dar nu şi animozitate faţă de animal.

''Era în mod clar domeniul caracatiţei'' a spus el. ''Mă tem că oamenii vor vedea caracatiţele într-o lumină diferită. Sunt creaturi uimitoare, evident capabile de emoţii puternice (la fel ca şi noi)!'', a adăugat el.

