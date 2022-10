Ce urmează pentru Xi Jinping, după realegerea sa la Congresul PCC. O analiză TVR INFO cu Loara Ştefănescu, jurnalist senior şi realizatoarea emisiunii Radar Geopolitic

Una dintre primele schimbări care a ieșit în evidență după acest ultim Congres al PCC este noua alcătuire a Comitetului Central, din care lipsește chiar prim-ministrul Chinei.

”Noul leadership al Chinei este unul remaniat în proporție de 65%, după cum au apreciat unii analiști, în presa occidentală”, a subliniat Loara Ștefănescu, monitorizând cele mai recente date pe marginea congresului.

”Este un eveniment istoric. Xi Jinping a eliminat, practic, orice fel de mini opoziție în cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC). Faptul că asistăm la această împrospătare a leadershipului Chinei semnifică, pe de o parte, consolidarea unei puteri absolute a lui Xi Jinping și, pe de altă parte, faptul că ne aflăm într-un nou moment în plan internațional, în sensul în care garda veche are o linie mai puțin accentuată, aproape deloc, față de ceea ce a impus Xi Jinping în acest moment”, a remarcat realizatoarea TVR.

Unul dintre cele mai mediatizate momente de la Congres a fost scoaterea din sală a fostului președinte Hu Jintao, aparent fără voia sa. Presa din China a anunțat că acesta ”nu s-a simțit bine”.

”Așa se spune întotdeauna dacă se recurge la o anumită strategie de manipulare - nu s-a simțit bine. Nu știm ce s-a întâmplat, acest lucru este adevărat, și nici nu vom afla, așa cum s-a și comentat în presa internațională, pentru că incidentul ca atare a fost supus unui embargo în presa de stat din China și în presa online din China”, a explicat Loara Ștefănescu, remarcând și faptul că ”Hu Jintao nu a făcut acest gest pentru că ar fi avut o poziție diferită față de Xi Jinping, ci pentru că este o altă linie, ceea ce marchează - legat de ce spuneam anterior cu remanierea - disensiunile de la vârful Partidului Comunist Chinez cu privire la (...) modul în care să se atingă aceste obiective - și în principal este vorba de obiective economice și politice”, precizează jurnalistul TVR.

Ultimele analize se referă la o consolidare a puterii lui Xi Jinping, care va determina ”Linia Xi”, noua doctrină chineză. ”Important este cum se va raporta această nouă conducere a Chinei, reîmprospătată, la două evenimente majore: primul este războiul din Ucraina și cel de-al doilea eveniment este (...) Taiwan și relația, care și așa este foarte tensionată, cu Statele Unite”, a semnalat Loara Ștefănescu.

Imediat după realegerea lui Xi Jinping a venit mesajul de felicitare din partea lui Vladimir Putin, lucru care nu ar părea surprinzător.

”Și da și nu! Pentru că are legătură cu acest moment important, raportarea Chinei la războiul din Ucraina. China a manifestat rezerve față de ceea ce se întâmplă în Ucraina, față de invazia rusă. Niște declarații relativ amibigue, n-a fost o susținere pe față a lui Vladimir Putin, de aceea s-a și grăbit Putin să salute realegerea lui Xi Jinping. S-a poziționat! Însă, pe de altă parte, nu cred că trebuie să ne așteptăm ca noul leadership chinez să facă un pas în favoarea coaliției internaționale care sprijină Ucraina, ci, din contră, China își va urmări propriile interese economice în acest moment și va specula ceea ce se întâmplă în urma războiului din Ucraina, pentru că Rusia se pregătește să accelereze livrările de gaze către China, la un preț extrem de convenabil, și va primi aceste resurse într-un mod stabil”, a explicat realizatoarea TVR.

Una dintre încercările viitoare este situația Taiwanului, ”unde se ridică problema escaladării”, mai ales că astăzi, o delegație germană se îndreaptă către Taiwan, ceea ce înseamnă ”un alt fel de semnal dat Chinei”.

”Uniunea Europeană se pregătește să adopte o nouă strategie față de China, având în vedere raportarea la ceea ce se întâmplă în Ucraina, care resetează relațiile la nivel global. Ceea ce va face Olaf Scholz este greu de anticipat. El se află în Germania în centrul unor controverse, legate de o posibilă investiție masivă chineză în portul Hamburg. Este limpede că Olaf Scholz are un mandat din partea Uniunii Europene să meargă la Beijing. Vom vedea dacă acest lucru va însemna o recalibrare a relațiilor cu China sau nu”, remarcă în analiza sa Loara Ștefănescu.

Economia Chinei a încetinit, ceea ce înseamnă o altă provocare pentru Xi Jinping. Luni ar fi trebuit să publice acele date statistice care să ne arate creșterea economică, dar acest lucru a fost amânat.

”Cifrele nu au fost publicate ca să nu deranjeze conducerea Chinei, într-un moment simbolic și de maximă vizibilitate. Este limpede că nu arată foarte bine”, remarcă jurnalistul TVR.

Nu trebuie uitat că Xi Jinping are de gestionat și o serie de critici internaționale privind respectarea drepturilor omului în China, dar și o rivalitate cu Statele Unite ale Americii, lucruri despre care Loara Ștefănescu a precizat: ”Xi Jinping are o poziție consolidată 100%, deci va pune în aplicare doctrina sa. Nu vor exista modificări față de ceea ce am constatat până acum, ci din contră, faptul că actualul premier al Chinei nu se mai află în noua structură de conducere a Biroului Politic a Partidului Comunist Chinez spune foarte mult, vine din urmă cineva și mai apropiat de Xi Jinping , nu există nuanță, deci nu ne putem aștepta la modificări.”

Relația cu Statele Unite este destul de complicată, mai ales din punct de vedere militar.

”Statele Unite sunt mult peste China, din punct de vedere al tehnologiei militare, al numărului de portavioane, al structurii militare per ansamblu, însă totul este legat de raportarea la situația din Taiwan. China mizează pe o politică a păcii, a neintervenției militare, însă relația cu Statele Unite necesită o dezbatere separată”, a mai subliniat Loara Ștefănescu.

