"Nu se atinge nimeni de geanta mea şi nici de rachete. Mi le aranjez în același loc, îmi pictez racordajul, țin racheta într-o anume poziție la fiecare început de punct, cu logo-ul în sus" sunt superstițiile Simonei. Sportiva a renunțat, însă, la rutina pariziană de anul trecut, când a cucerit Roland Garros-ul.

Sportiva a comentat pentru americani un punct jucat de Gael Monfils, francezul cu cel mai spectaculos stil de joc din tenisul mondial și a declarat că îl urmărește cu plăcere și ar lua serviciul de la el: "Îmi place să-l urmăresc, e amuzant! Aș lua serviciul de la el, am nevoie de un serviciu bun!"

Simona Halep, deţinătoarea titlului la Roland Garros, a învins-o marți pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-2, 3-6, 6-1 într-un meci din prima rundă a turneului de la Paris, al doilea de Mare Şlem al anului.

Attitude is everything for @Simona_Halep.



She chats with @BrettHaber about how being calm on court and being happy are her two main priorities, but she's not taking her eye off the trophy anytime soon either. #RG19 pic.twitter.com/ocXCV6fgIU