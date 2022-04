Crime de război pe bandă rulantă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "Lucrările de debarasare a molozului au început la Borodyanka. Acolo e semnificativ mai îngrozitor. Chiar şi mai multe victime ale ocupanţilor ruşi. Ce se va întâmpla când întreaga lume va afla întregul adevăr despre ce a făcut armata rusă în Mariupol? Acolo, aproape pe fiecare stradă se găseşte ceea ce lumea a văzut în Bucha şi în alte oraşe din regiunea Kiev după retragerea trupelor ruseşti. Aceeaşi cruzime. Aceleaşi crime teribile".

Vadim este unul din locuitorii din Borodyanka, rămas fără majoritatea membrilor familiei în urma unui bombardament al rușilor.

Vadim Zagrebelni, locuitor în Borodyanka: "Am scăpat ca prin minune. Tot dădeau cu bombe în fiecare zi şi pe data de 2 martie nu am mai putut suporta şi am plecat cu soţia şi copilul cât mai departe de strada centrală. Am plecat pe la 07:30 şi la fără un sfert m-am întors la adăpost, când avionul a venit şi a lansat bomba peste clădire".

Toate rudele lui Vadim au sfârșit sub dărâmături: mama, fratele, cumnata şi părinţii săi, la fel ca și toți cei care au căutat adăpost în acel subsol. De asemenea, o bună parte dintre locatari, printre care și copii, nu au mai reușit să se salveze, fiind surprinși de bombă în apartamente. Vinovatul moral pentru toate aceste crime este Vladimir Putin, împotriva căruia Ucraina se va adresa instanțelor internaționale.

Iryna Venediktova, procuror general al Ucrainei: "Vladimir Putin este cel mai mare criminal de război al secolului XXI. Dar după cum probabil ştiţi, legislaţia privind imunitatea priveşte trei persoane: preşedintele, ministrul afacerilor externe şi premierul. De aceea, aceste persoane nu pot fi urmărite penal în Ucraina. Sunt norme ale legislaţiei internaţionale, aşa că îi vom urmări în curţile penale internaţionale".

Toate aceste ultime evoluții au blocat procesul de negociere a unei păci între cele două părți. Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat că Ucraina a înaintat propuneri inacceptabile, diferite de cele convenite la Istanbul.

În același timp, Federația Rusă vrea ca Belarus să fie stabilit în urma negocierilor drept garant al securității Ucrainei, lucru inacceptabil pentru Kiev.

În tot acest timp, rușii se deplasează în est, în zona așa-numitelor republici separatiste Donețk și Luhansk, unde urmează să aibă loc, potrivit estimărilor unor oficiali NATO, lupte comparabile ca intensitate cu cele din Al Doilea Război Mondial.

Ucraina cere insistent întregii lumi libere armament pentru a face față.

Slovacia a donat Ucrainei sistemul de apărare antirachetă S300 produs în Uniunea Sovietică, pe care îl avea în dotare armata sa, iar Australia a trimis deja în Ucraina, cu avioane militare de transport, 20 de vehicule blindate Bushmaster, pe care președintele Zelenski le ceruse în mod expres la discursul său în Parlamentul australian.

ŞTIRILE ZILEI