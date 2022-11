Ce înseamnă ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru România? Etapele care mai sunt de parcurs

Așteptăm acest moment de când am intrat în Uniunea Europeană cu această condiție, de a avea un mecanism de cooperare și verificare cu rapoarte anuale, a transmis Lucian Pîrvoiu, de la Strasbourg, pentru Ora de Știri. Au trecut de atunci 15 ani, uneori am avut rapoarte destul de bune, în alții - din ce în ce mai proaste, care ne-au tras înapoi - însă astăzi Comisia Europeană ne spune că am îndeplinit toate acele benchmarks-uri cerute și că suntem în măsură să ni se ridice MCV-ul.

Ridicarea MCV nu va fi una imediată, trebuie mai întâi ca pe data de 28 noiembrie să se întrunească Grupul de lucru ad-hoc pentru mecanimsul de cooperare și verificare care a fost aplicat Bulgariei și României. Trebuie spus că, deși Bulgaria nu a mai avut raport MCV, ea nu a mai beneficiat de ridicarea formală a acestui mecanism.

Dacă, în 28 noiembrie, totul se întâmplă așa cum ar trebui și dacă olandezii nu descoperă niște lucruri și acolo care nu le convin, putem spera ca acest raport, al Grupului de lucru, din 28 noiembrie, să ajungă pe agenda următorului Consiliu, care va fi chiar Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, astfel încât, pe 8 și 9 decembrie, să putem avea și ridcarea Mecanismului formalizată și un vot pentru Schengen.

Lucrurile sunt extrem de volatile, rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarea perioadă, pentru că am văzut declarațiile ministrului austriac de Interne care își menține poziția de a nu vota pentru extinderea Spațiului Schengen. Și pe data de 25 noiembrie va fi o reuniune de lucru a Grupului Schengen.

