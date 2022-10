„Ce? Credeți că timpul e de partea noastră?” Cel mai zelos propagandist al lui Putin cere socoteală Statului Major al armatei ruse

În emisiunea sa de la Rusia-1, Soloviov a transmis un mesaj de reproș conducerii armatei ruse. Dacă până mai ieri, realizatorul TV proslăvea măreția militară a Rusiei și amenința Occidentul cu Armaghedonul nuclear, după recentele înfrângeri rușinoase ale forțelor ruse pe fronturile ucrainene, entuziasmul belicos al lui Vladimir Soloviov pare a fi pălit.

The knives are well and truly out in Russia after recent retreats in Ukraine



This morning Vladimir Solovyov had this to say to the military top brass



"Do you think time is on our side? They've hugely increased their amount of weapons... But what have you done in that time?" pic.twitter.com/7zBnNl6mLY