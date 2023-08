Declarațiile rudelor băiatului mort în accident - integrale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Nu se poate!"

"Nu îmi vine să cred!"

"A venit în viteză și a plecat".

"Dați-vă de pe stradă, vă rog!"

"La ieșirea din 2 Mai spre Vama Veche este o persoană călcată pe stradă. (...) Cu câțiva metri după ieșirea din 2 Mai. Între pieton și autoturism, cred, că nu am văzut accidentul. (...) Nu este nicio mașină nicăieri, nu am văzut nici accidentul, am văzut doar persoana."

Înregistrarea audio conține și alte constatări și apeluri ale trecătorilor șocați de ce au văzut, elemente de mare impact emoțional, pe care alegem să nu le publicăm.

"Înregistrarea a fost găsită pe o cameră GoPro care se afla în borseta lui Seby. Camera cu borseta și cu toate bunurile ne-au fost înapoiate de către Poliția Constanța în momentul în care am fost să recuperăm bunurile și să recuperăm trupul lui Seby. Asta se întâmpla duminică. Poliția ne-a dat această cameră înapoi. Valentin (tatăl lui Sebastian Andrei Olaru n.r.), după înmormântare, a deschis camera și s-a uitat pe înregistrări și acolo a găsit această filmare care practic este filmul accidentului înregistrat audio, pentru că așa a vrut soarta", a explicat în fața jurnaliștilor Mihai Drăgan, unchiul lui Sebastian, studentul mort în accident.

"Se aude momentul impactului, repet, credem noi, asta o să trebuiască să determine un expert tehnic, dar e ceea ce credem noi. Este momentul impactului și după aceea tot filmul accidentului, primii martori care ajung, ce spun ei, se aude scârțâitul de roți în momentul în care derapează autovehiculul, când vine poliția, când vin echipele de intervenție de la ambulanță și tot ce spun ei, e o înregistrare de 34 de minute, care relevă toate lucrurile acestea", a adăugat reprezentantul familiei studentului mort în accidentul din 2 Mai.

"A fost o procedură standard, am dat o declarație despre ce s-a întâmplat, ne-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care le avem în cazul cercetării penale și în cazul constituirii ca parte civilă. Noi n-am luat încă o decizie", a subliniat Mihai Drăgan despre momentul predării înregistrării la Poliția Ilfov.

"Ceea ce ne dorim este să se facă dreptate. Nu poți avea o închidere sufletească a acestui caz fără să se facă dreptate", a subliniat Mihai Drăgan.

