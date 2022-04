Ce armament ar putea cere Ucraina de la noi și ce am putea să-i dăm? Răspunde generalul (r) Virgil Bălăceanu, la Tema Zilei

Cu ce am putea ajuta militar Ucraina mai mult decât până acum? - o întrebare pusă la Tema Zilei, la care a răspuns generalul (r) Virgil Bălăceanu, în contextul vizitei pe care o face mâine, la București, ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba .

"Am putea să ajutăm mai mult, dar mă întreb cu ce anume", a răspuns generalul (r) Virgil Bălăceanu, care a trecut în revistă nepotrivirea dintre avioanele și tancurile pe care le are România - MIG 21 și T-55 - și cele ale Ucrainei - MIG 29 și tancuri T-72.

"Polonia, de exemplu, a oferit MIG 29, pe care le au și ucrainenii, adică nu le mai trebuie antrenament. Polonia are tancuri T-72, necesare Ucrainei. (...) România are tancuri T-55, Ucraina nu le mai are în dotare", a explicat generalul.

Dar există alte tipuri de armament cu care am putea ajuta, spune gen. (r) Virgil Bălăceanu: "Putem sprijini cu anumite tipuri de muniție, o diversitate dintre ele, pentru că sunt calibrele similare. Dar nu aceasta este nevoia în sine a ucrainenilor. Nevoia în sine este de sisteme mai performante de apărare antiaeriană, vezi Slovacia, care eliberează S 300, solicită aviație de interceptare și de vânătoare bombardament, dar, iată, MIG 29 era exemplu, solicită rachete antitanc performante, au fost oferite, România are și ea rachete antitanc performante, dar stocul nu este foarte mare".

Cât despre stocuri, Virgil Bălăceanu spune că mai toate țările țin cont de ele atunci când decid ce pot trimite Ucrainei: "Pentru că atunci când ajungi la livrarea de anumite echipamente, cazul SUA, și situația Germaniei, te uiți și la ceea ce-ți rămâne în stoc. Sunt situații în care stocurile nu asigură suficiență sau trebuie să-ți păstrezi și tu o anumită cantitate de muniție în stocul tău, și atunci, în cazul Statelor Unite și Germania vorbește de producție pentru Ucraina, pentru a asigura aceste mijloace".

ŞTIRILE ZILEI