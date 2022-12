Ce ar trebui să învețe armatele Occidentale din războiul din Ucraina?

O analiză a publicației britanice The Economist, care citează un raport al Royal United Services Institute (RUSI), arată că multe dintre predicțiile pe care analiștii occidentali le făceau în primele săptămâni ale conflictului din Ucraina despre modul în care se duce un război modern au fost cel puțin hazardate. Mult apreciatele drone nu sunt atât de eficiente pe cât se relata în primăvara acestui an, celebrele Javelin nu au fost atât de determinante în punerea pe fugă a rușilor, iar clasica artilerie căreia mulți îi cântau prohodul la începutul acestui an s-a dovedit elementul decisiv în multe dintre încleștările din Ucraina.