Ce șanse mai sunt să intrăm în Schengen și când? Analiză de Lucian Pîrvoiu

Olanda a ținut să se precizeze în documentele ședinței că dacă s-ar fi dat un vot separat pentru România, ar fi votat pentru, deci a fost într-adevăr un vot de conjunctură, a transmis Lucian Pîrvoiu, de la Bruxelles. Asta înseamnă semnalul decuplării de Bulgaria. Nu s-a simțit că e o echipă comună. Bulgarii au probleme serioase acasă, de aproape doi ani încearcă să formeze un guvern și nu pot, nu există un partener stabil de discuție pentru Uniunea Europeană la Sofia.

Odată cu decuplarea de Bulgaria vom putea deschide alte perspective și vom putea pretinde un nou vot în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, vom putea "forța" președinția suedeză să repună subiectul pe agendă peste trei luni, dacă se va schimba ceva.

Problema Suediei este una destul de delicată, vom afla acest lucru în ianuarie, la începutul acestei președinții de șase luni, pentru că Suedia are interesul de a se integra în NATO, lucrurile acolo încă nu sunt jucate, ori se știe că România are intrare la Recep Erdogan, are intrare la Turcia și putem pune o vorbă bună și pentru Suedia.

Dacă nu, după aceea avem președinția spaniolă de la jumătatea anului viitor, și având în vedere relațiile noastre excelente și comunitatea română de acolo, ar putea fi pus acest subiect pe agendă. Depinde de foarte multe lucruri, pentru că Spania intră într-o altă troică, președințiile sunt formate din trei țări, se termină troica actuală și începe troica formată din Spania, Ungaria și Belgia.

Deci singurul moment ar fi acesta al Spaniei, de șase luni, pentru că după aceea vin alegerile din 2024, totul se suspendă, vin alegerile, se alege o nouă Comisie, timp de încă un an lucrurile abia se stabilizează și putem vorbi de o nouă extindere prin 2025, dacă nu chiar 2026.

