CCR ia în discuție sesizarea Avocatului Poporului referitoare la ordonanța de urgență privind alegerile anticipate

"Avocatul Poporului atrage atenţia, între altele, că modalitatea de organizare a alegerilor pentru Parlamentul României nu poate fi legiferată pe calea ordonanţei de urgenţă, fiind împotriva întregii arhitecturi constituţionale (voinţei Constituantei) ca modalitatea de alegere a organului 'reprezentativ suprem al poporului român' să fie dată Guvernului prin delegare. Este important de spus că, în domeniul electoral, competenţa Guvernului este aceea de organizare a alegerilor şi de reglementare normativă a măsurilor care se impun în acest sens şi nu de stabilire efectivă a sistemului electoral naţional, care reprezintă un drept suveran al Parlamentului. În plus, OUG 26/2020 este neconstituţională, întrucât prevederile sale operează modificări în privinţa drepturilor electorale, pentru care Constituţia interzice, în mod expres, efectuarea de modificări de ordin legislativ pe calea ordonanţei de urgenţă. Este necesar, aşadar, ca modificările reglementărilor sistemului electoral să fie făcute prin lege organică adoptată în cadrul dezbaterilor parlamentare", se arată în sesizarea citată de Agerpres.



Conform documentului, modificarea legislaţiei în materie de alegeri parlamentare prin ordonanţă de urgenţă vine cu aproximativ 10 luni înaintea mandatului noului Parlament şi la mai puţin de 9-10 luni până la organizarea la termen a scrutinului.



"În consecinţă, Avocatul Poporului observă faptul că Guvernul nu respectă Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia, care recomandă, între altele, modificarea sistemelor de scrutin cu cel puţin un an înainte de alegeri. Pe de altă parte, din textul ordonanţei reiese posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate la aceeaşi dată cu alegerile locale generale în mod excepţional în anul 2020. În context, Avocatul Poporului menţionează că legile trebuie să reglementeze pentru viitor toate situaţiile posibile care se pot ivi, fără a se limita la doar una dintre ele. Or, prevederea din actul normativ (...) se referă doar la situaţia anului 2020, nereglementând posibilitatea aplicării ei şi pentru alte situaţii posibile viitoare, ulterioare anului 2020", se explică în sesizare.



De asemenea, în actul normativ există prevederi care afectează dreptul de vot şi dreptul de a fi ales, a mai menţionat Avocatul Poporului.

