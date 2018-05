Președintele Klaus Iohannis este obligat să o demită pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. Trebuie să emită un decret de revocare, conform deciziei de astăzi a Curţii Constituţionale. CCR a admis că șeful ştatului a provocat un conflict între puteri când a refuzat demiterea procurorului şef al DNA. Şeful statului nu are în acest caz putere discreţionară proprie, ci doar o putere de verificare a regularităţii procedurii, conform unui comunicat emis de Curtea Constituţională. Augustin Lazăr, şeful Parchetului General, a anunţat că a luat notă de hotărârea Curţii şi că aşteaptă motivarea. În timp ce social democrații declară că decizia CCR este obligatorie, cei de la USR sunt convinși că e vorba de confiscarea atribuţiilor preşedintelui.

Curtea Constituțională a admis astăzi sesizarea Guvernului privind existența unui conflict instituțional între Preşedinţie şi Guvern, pe tema revocării Laurei Codruţa Kovesi. Judecătorii CCR au stabilit, în dispozitivul deciziei prin care au constatat conflict între puteri, că preşedintele urmează să emită decretul de revocare a şefei DNA.

ACTUALIZARE Iată cum sună comunicatul de presă al CCR:

Și iată ce a decis CCR:

"Curtea, cu majoritate de voturi, a statuat:

1. Constată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

2. Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Președintelui României, prim-ministrului Guvernului României și Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I".

ACTUALIZARE Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA - se spune în comunicatul CCR.

ACTUALIZARE Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că, având în vedere decizia CCR în cazul Kovesi, şeful statului trebuie să dea curs cererii de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, formulată de ministrul Justiţiei.



"CCR, practic, subliniază că Ministerul Public funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei, aşa cum este trecut în mod explicit, clar şi fără echivoc în Constituţie. Preşedintele nu are decât un rol solemn de a da greutate şi legalitate deciziei de numire, implicit de revocare în cazul procurorilor. Vorbim de legislaţia în vigoare în momentul de faţă. Deci preşedintele nu poate să aibă un rol decisiv nici în numirea, nici în revocarea... Aprecierea funcţionării Ministerului Public şi a procurorilor revine în totalitate ministrului Justiţiei. Şi mă bucur că această decizie... Speram că aşa va fi, dar am aşteptat cu nerăbdare punctul de vedere exprimat de Curtea Constituţională şi mă bucură că limpezeşte în acest fel unele din lucrurile care în trecut au creat confuzie şi controverse. (...) Decizia privind revocarea care este luată de ministrul Justiţiei nu poate să fie nicidecum contrazisă de preşedinte. Preşedintele trebuie să dea curs cererii de revocare care o priveşte pe şefa DNA", a precizat Tăriceanu, miercuri, la Senat.

ACTUALIZARE Votul judecătorilor Curţii Constituţionale în cazul deciziei privind refuzul revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost de 6 la 3, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Sursele citate au arătat că au făcut opinie separată judecătorii Livia Stanciu, Daniel Morar şi Ştefan Minea.

ACTUALIZARE Conducerea Ministerului Public a luat act de decizia de astăzi a Curții Constituționale a României privind existența unui conflict constituțional între Guvern și Președintele României și așteaptă motivarea acesteia, a transmis Parchetul General.

ACTUALIZARE Ministrul Tudorel Toader consideră că decizia Curţii Constituţionale de miercuri cu privire la existenţa unui conflict între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, se bazează pe principiul conform căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei.

ACTUALIZARE Judecătorii CCR au stabilit, în dispozitivul deciziei prin care au constatat conflict între puteri, că preşedintele urmează să emită decretul de revocare a şefei DNA, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, calea de urmat pentru ieşirea din conflict este emiterea decretului de către şeful statului.

ACTUALIZARE Judecătorii au constatat conflictul juridic de natură constituțională între cele două instituții, a transmis Andreea Dumitrescu, de la sediul CCR. Practic, Curtea Constituțională spune că a existat un blocaj tocmai prin refuzul președintelui de a da curs propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA, solicitare venită de la Ministerul Justiției. Se așteaptă comunicatul de presă al CCR, pentru mai multe detalii.

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bookfest că așteaptă decizia și motivația CCR apoi va acționa în consecință.

Indiferent ce va decide Curtea, voi aștepta decizia, voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință, a declarat Iohannis.

Judecătorii CCR au început ședința în care analizează mai multe sesizări care se află pe ordinea de zi.

Printre acestea, cea mai importantă este cea privind conflictul juridic de natură constituțională, între președinte și govern.

În februarie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea șefei DNA, pe care a acuzat-o de 20 de „acte și fapte de netolerat".

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va aproba cererea de revocare, deoarece motivele invocate de Toader nu l-au convins.

După acest refuz, CCR a fost sesizată de Guvern cu cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între ministrul Justiției și președintele României.

