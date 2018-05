Revocarea lui Kovesi, pe masa CCR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE CCR a amânat decizia privind existența unui conflict între Guvern și Președinție, pentru data de 30 mai.

UPDATE Ministrul Tudorel Toader a ieșit de la ședința CCR și a refuzat să facă declarații "până nu se pronunță Curtea".

UPDATE Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus, în esență, că președintele României nu are un drept de veto în numirea și revocarea procurorilor-șefi și a făcut apel la o decizie a CCR care spune exact același lucru, a transmis Alexandru Costache, de la CCR. În concluzie, ministrul Justiției a cerut instanței constituționale să îl oblige pe președinte să semneze revocarea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA, susținând că altfel ar fi vorba de un blocaj constituțional între instituțiile statului. La rândul ei, consilierul prezidențial pe probleme juridice Simina Tănăsescu a spus că nu este vorba de un conflict constituțional, mai cu seamă pentru că nu este vorba de același rang, președintele are atribuții precizate în Constituție, în schimb, ministrul are atribuții precizate într-o lege. Simina Tănăsescu a spus că e vorba de o procedură legală, în care fiecare actor și-a îndeplinit atribuțiile, deci nu ar fi niciun altfel de conflict instituțional între președinte și Guvern. Pur și simplu a fost o procedură legală, a spus consilierul prezidențial, care s-a încheiat în momentul în care președintele a refuzat să dea curs propunerii ministrului de a refuza să o revoce pe Laura Codruța Kovesi. După dezbatere, judecătorii constituționali vor intra în deliberări și este posibil să decidă astăzi sau să amâne verdictul pentru o dată ulterioară.

UPDATE Simina Tănăsescu, consilier juridic al Administrației Prezidențiale, prezintă punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis.

UPDATE Ședința a început, ministrul Justiției Tudorel Toader prezintă punctul de vedere al Guvernului.

Dezbaterea este programată să înceapă la prânz, a precizat Alexandru Costache pentru 1 Matinal.

Potrivit unor surse din interiorul CCR, este posibil să existe o majoritate care să dea dreptate Guvernului și să oblige președintele să semneze această revocare.

Ministrul Justiţiei este de părere că lui îi revine rolul central în procedura de revocare a procurorilor-şefi, nu preşedintelui ţării. Asta rezultă din sesizarea trimisă de Guvern la CCR.

În cele 23 de pagini, Executivul vrea să îi convingă pe judecătorii Curţii Constituţionale că legea îl obligă pe preşedinte să aprobe cererea ministrului Justiţiei şi nu lasă la latitudinea lui schimbarea procurorului-şef al DNA.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu are emoţii în ceea ce priveşte sesizarea făcută la Curtea Constituţională.

"Nici nu poate fi vorba de un conflict instituţional", a spus președintele Iohannis acum două săptămâni.

ŞTIRILE ZILEI