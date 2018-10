Cazul jurnalistului dispărut, Jamal Khashoggi. Apropiaţi ai prinţului moştenitor saudit, printre suspecţi

Unul dintre bărbaţii identificaţi de autorităţile turce ca făcând parte dintre cei responsabili de dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, informează marţi The New York Times, conform Agerpres .

Jamal Khashoggi este colaborator al cotidianului Washington Post

Potrivit cotidianului american, care publică fotografii în sprijinul afirmaţiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a însoţit pe prinţul moştenitor în timpul deplasărilor acestuia în SUA în martie 2018, precum şi la Madrid şi Paris în aprilie 2018. Autorităţile turce au difuzat o fotografie cu el la sosire pe aeroportul din Istanbul.



Mohammed bin Salman, supranumit "MBS", şi tatăl său, regele Salman, au negat că ar deţine vreo informaţie despre soarta jurnalistului saudit, care s-a instalat în SUA în 2017 după ce a căzut în dizgraţia curţii regale.



Jamal Khashoggi nu a mai dat semne de viaţă după ce a intrat în consulatul saudit din Istanbul pentru demersuri administrative, la 2 octombrie. Potrivit autorităţilor turce, el a fost asasinat în sediul consulatului de o echipă venită din Arabia Saudită. Până acum, Riadul a dat asigurări că el a părăsit reprezentanţa diplomatică la scurt timp după, însă nu este în măsură să aducă dovezi în acest sens.



The New York Times adaugă că alţi trei suspecţi - pe care îi identifică drept Abdulaziz Mohammed al-Hawsawi, Thaar Ghaleb al-Harbi şi Muhammed Saad Alzahrani - ar avea legături prin martori sau alte surse cu serviciile de securitate afiliate prinţului moştenitor de 33 de ani.



Un al cincilea bărbat, medic legist identificat drept Salah al-Tubaigy, a ocupat posturi de înalt responsabil în cadrul Ministerului de Interne saudit şi în sectorul medical saudit, continuă publicaţia americană, subliniind că "un personaj de această anvergură nu putea primi ordine decât de la o autoritate saudită de rang înalt".



Cotidianul susţine că are confirmarea faptului că "cel puţin nouă din 15 (suspecţi) au lucrat pentru serviciile saudite de securitate, armată sau alte ministere".



La rândul său, The Washington Post apreciază că 11 dintre cei 15 suspecţi saudiţi menţionaţi de către autorităţile turce au legături cu serviciile de securitate saudite.



Potrivit The New York Times, poziţia suspecţilor în cadrul guvernului saudit şi legăturile mai multora dintre ei cu prinţul moştenitor "ar putea face mult mai dificilă absolvirea acestuia de orice responsabilitate" în dispariţia lui Jamal Khashoggi. "Iar prezenţa unui medic legist specializat în autopsii sugerează că operaţiunea ar fi putut fi pregătită de la bun început având ca scop un deznodământ letal", dezvăluie publicaţia.



Potrivit Washington Post, Ankara a anunţat SUA că deţine înregistrări audio şi video care arată cum Jamal Khashoggi a fost "interogat, torturat, apoi ucis" în interiorul consulatului, iar ulterior trupul său a fost dezmembrat.



Mass-media americane au relatat luni seara că Arabia Saudită se pregătea să recunoască faptul că jurnalistul de 59 de ani a murit în timpul unui interogatoriu care s-a încheiat prost, la consulat.



Potrivit CNN, care citează surse anonime, Riadul ar pregăti un raport în care se încearcă minimalizarea implicării sale în dispariţia lui Jamal Khashoggi, colaborator al cotidianului Washington Post. Potrivit unei surse, raportul ar conchide că operaţiunea a fost desfăşurată "fără autorizaţie şi a fost lipsită de transparenţă", iar "persoanele implicate vor fi trase la răspundere".

