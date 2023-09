Cazul Crevedia: Trei pacienţi transferaţi în străinătate sunt în continuare intubaţi şi ventilaţi mecanic

Răniți la Crevedia, transferați la spitale din străinătate / FOTO: Marcel Ciolacu/Facebook

Potrivit sursei citate, unul dintre pacienţii transferaţi la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 90%, fiind intubat şi ventilat mecanic, stabil hemodinamic, necesită suport vasopresor intensiv. Starea sa este critică, fiind monitorizat intensiv continuu. A fost transferat ulterior într-o altă unitate medicală din Italia, înalt specializată în tratarea arsurilor.



De asemenea, doi pacienţi transferaţi la Lubeck (Germania) sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic, stabili hemodinamic, fără modificări în ultimele 24 de ore. Ei prezintă arsuri pe 40% şi 30% din suprafaţa corpului.



Alţi şapte răniţi în exploziile de la Crevedia se află internaţi în spitale din străinătate:



* un pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă mai mult de 15%, respiră spontan, stabil hemodinamic, cu evoluţie clinică favorabilă; este monitorizat intensiv continuu;



* un al doilea pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă peste 20%, respiră spontan, stabil hemodinamic, cu evoluţie clinică favorabilă; este monitorizat intensiv continuu;



* pacientul transferat la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 45%, respiră spontan, stabil hemodinamic, evoluţie clinică favorabilă;



* doi pacienţi transferaţi în Germania, la Berlin, respiră spontan, sunt stabili hemodinamic, au arsuri pe mai mult de 40% din suprafaţa corporală;



* pacient transferat la Graz, în Austria, respiră spontan, are o suprafaţă corporală arsă mai mare de 10%, dar prezintă o patologie chirurgicală complicată din cauza localizării leziunilor de arsură şi a gradului acestora, fiind stabil hemodinamic;



* pacient transferat la Viena, în Austria, cu o suprafaţă corporală arsă mai mare de 25%, respiră spontan, este stabil hemodinamic, având stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore;



Un pacient este internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri.



Până în prezent, au fost externaţi 42 de pacienţi (40 din spitale din ţară şi unul din Graz, Austria, unul Bergen, Norvegia), iar cinci au decedat.

